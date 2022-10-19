mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Средства из маткапитала можно будет потратить на услуги частных преподавателей

19 октября 07:28
Фото: 1MI
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В России денежными средствами из материнского капитала можно будет оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детсада или школы. Важным условием является наличие у индивидуального предпринимателя, оказывающего данные услуги, государственной лицензии на образовательную деятельность.

Так, согласно постановлению правительства России, для оплаты услуг необходимо заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор с расчетом стоимости услуг. Документы можно подать в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ, а также на портале Госуслуг или на сайте ПФР.

Подчеркивается, что ранее средства из маткапитала можно было использовать на оплату данных услуг, если они были предоставлены юридическим лицом.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44