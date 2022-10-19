Средства из маткапитала можно будет потратить на услуги частных преподавателей

Так, согласно постановлению правительства России, для оплаты услуг необходимо заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор с расчетом стоимости услуг. Документы можно подать в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ, а также на портале Госуслуг или на сайте ПФР.