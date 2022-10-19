Спикер Госдумы РФ заявил, что мобилизованных многодетных отцов Башкирии вернут домой

Сегодня, 19 октября в день введения военного положения в четырех регионах РФ стало известно и о том, что многодетные отцы России, а это мужчины, вопитывающие троих и более детей освобождены от частичной мобилизации.
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов, они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.
Ранее mkset сообщал о массовых недовольствах и жалобах в связи с призывом в рамках частичной мобилизации многодетных отцов, жены и родственницы мобилизованных граждан возмущались тем, кто несмотря на заявление председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова их близких не возвращали домой, объясняя это тем, что официальных документов об освобождении многодетных от призыва в рамках еще не опубликовано.