Спикер Госдумы РФ заявил, что мобилизованных многодетных отцов Башкирии вернут домой

Ранее mkset сообщал о массовых недовольствах и жалобах в связи с призывом в рамках частичной мобилизации многодетных отцов, жены и родственницы мобилизованных граждан возмущались тем, кто несмотря на заявление председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова их близких не возвращали домой, объясняя это тем, что официальных документов об освобождении многодетных от призыва в рамках еще не опубликовано.