РЭО направит в комплексы по обработке отходов в Калининграде 5,3 млрд рублей

“Обсудили с губернатором Антоном Алихановым развитие инфраструктуры в Калининградской области и строительство перспективных объектов в ней. До конца 2024 года в Калининградской области должен появиться КПО вблизи поселка Корнево мощностью 350 тысяч тонн. Это крупнейший из трех объектов, запланированных для строительства в регионе. В 2019 году было заключено концессионное соглашение, в рамках которого объем инвестиций со стороны РЭО может составить 3,9 млрд рублей, капитальные затраты составят более 4 млрд рублей”, – рассказал Буцаев.