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РЭО направит в комплексы по обработке отходов в Калининграде 5,3 млрд рублей

19 октября 16:54
Фото: reo.ru
Три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на сумму 5,3 млрд рублей появятся в Калининградской области. ППК “Российский экологический оператор” поставил реализацию проектов на особый контроль.

По результатам рабочей поездки в Калининградскую область генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил: срывы сроков по проекту недопустимы. С субъектом РФ подписали новую дорожную карту. Об этом сообщает 360tv.ru.

“Обсудили с губернатором Антоном Алихановым развитие инфраструктуры в Калининградской области и строительство перспективных объектов в ней. До конца 2024 года в Калининградской области должен появиться КПО вблизи поселка Корнево мощностью 350 тысяч тонн. Это крупнейший из трех объектов, запланированных для строительства в регионе. В 2019 году было заключено концессионное соглашение, в рамках которого объем инвестиций со стороны РЭО может составить 3,9 млрд рублей, капитальные затраты составят более 4 млрд рублей”, – рассказал Буцаев.

Он также добавил, что со стороны инвестора ожидается детальное соблюдение сроков, за которым РЭО вместе с регионом будет внимательно следить.

По словам Буцаева, Калининградская область должна завершить строительство объекта в сроки, установленные дорожной картой. Благодаря строительству комплекса регион удастся приблизить к показателям по 100%-й сортировке и сокращению захоронения отходов вдвое.

Как уточнил глава РЭО, в связи с задержкой реализации проекта и риском несоблюдения сроков дорожную карту обновили. Дополнительное соглашение субъект РФ планирует подписать до конца текущего года. Регион выдвинул инициативу скорректировать дорожную карту проекта.

“Также запланированы строительство мусоросортировочного комплекса Неманский мощностью 25 тысяч тонн и стоимостью 960 млн рублей и реконструкция КПО Гусевский мощностью 120 тысяч тонн и стоимостью 300 млн рублей. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2024−2025 гг. Финансирование РЭО планируется до 95% от стоимости из средств от размещения облигаций в 3−4 квартале 2023 года”, – отметил Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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