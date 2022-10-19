Пловец-олимпиец из Мариуполя, ставший спортивной легендой

Александр Сидоренко плавал еще два года, а затем ушел, освободив дорогу молодым, но не из спорта. С 1987 года он работал в ватерпольной команде мастеров «Ильичевец» (тогда она еще называлась «Азов»). Сначала тренером по плаванью и ОФП, затем — начальником команды (двенадцатикратный чемпион Украины). Помните, какие были развлечения у него в детстве? Правильно, водное поло. А плавание все равно никуда не делось, ведь в разные годы «Сан Саныч» завоевал несколько наград на ветеранских чемпионатах Европы и мира.