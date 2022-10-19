Мэрия Уфы рассказала как идет расселение жильцов ОКН по улице Октябрьской революции

В мэрии Уфы рассказали о заключении муниципального контракта с подрядчиком, который хорошо известен уфимцам по ремонту улицы Комсомольской «Дортрансстрой». Контракт стоимостью в почти миллиард рублей подрядчик получил еще в начале октября, Mkset сообщал о том, что входит в работы на миллиард в данной заметке.
Однако не менее важной темой чем госконтракты являются истории горожан, которых в связи с реконструкцией исторической улицы в центре ждет расселение. В мэрии указали, что в программы по переселению граждан включено 47 жилых домов по улице Октябрьской революции, 39 из них не просто дома, а объекты культурного наследия. По данным администрации Уфы на сегодняшний день расселено уже 24 дома-объекта культурного наследия.
Уже расселенные дома-ОКН сейчас готовят передать на реставрацию, «приспособить для современного использования» дома планируется «посредством конкурсных процедур» — дома необходимо перевести из жилого фонда в нежилой, зарегистрировать на них право муниципальной собственности и разработку проектной документации.
Первый этап реконструкции, которую специалисты начнут уже в ближайшем будущем, планируется завершить в 2024 году. По информации мэрии после завершения процесса реконструкции улицы она поменяет свое значение на пешеходно-транспортную, где машинам будет выделено всего две полосы, появятся велодорожки, а тротуары расширят до 4,5 метров.
Напомним, в весенне-летний период по улице Октябрьской революции несколько раз горели дома-объекты культурного наследия. В одном из пожаров погиб бездомный мужчина, который предположительно пробрался в дом и сам устроил пожар, пытаясь согреться или согреть пищу. Другой пожар благодаря оперативной реакции экипажа ДПС, работавшего неподалеку, обошелся без жертв, неравнодушные правоохранители разбудили спящих хозяев дома, благодаря чему двое мужчин и их кошка не пострадали в пожаре. На своей первой большой пресс-конференции мэр Уфы Ратмир Мавлиев обещал ОКН в Уфе круглосуточную охрану, однако эти слова видимо были истолкованы общественностью не совсем верно, вице-мэр Уфы Денис Ганиев назвал круглосуточную охрану каждого ОКН нереальной, и пояснил, что ЧОП регулярно инспектируют ОКН в Уфе.