Мэрия Уфы рассказала как идет расселение жильцов ОКН по улице Октябрьской революции

Напомним, в весенне-летний период по улице Октябрьской революции несколько раз горели дома-объекты культурного наследия. В одном из пожаров погиб бездомный мужчина, который предположительно пробрался в дом и сам устроил пожар, пытаясь согреться или согреть пищу. Другой пожар благодаря оперативной реакции экипажа ДПС, работавшего неподалеку, обошелся без жертв, неравнодушные правоохранители разбудили спящих хозяев дома, благодаря чему двое мужчин и их кошка не пострадали в пожаре. На своей первой большой пресс-конференции мэр Уфы Ратмир Мавлиев обещал ОКН в Уфе круглосуточную охрану, однако эти слова видимо были истолкованы общественностью не совсем верно, вице-мэр Уфы Денис Ганиев назвал круглосуточную охрану каждого ОКН нереальной, и пояснил, что ЧОП регулярно инспектируют ОКН в Уфе.