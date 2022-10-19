Мэрия Стерлитамака обвинила в гибели аллеи Строителей подрядчиков, ветер и почву

Резюмировала свою историю Горбачева тем, что прокуратурой внесено представление начальнику МКУ УЖКХ города Стерлитамак, но посетовала на то, что это не штраф, а значит никто не компенсирует ущерб бюджету за погубленные деревья. Также выразила девушка и надежду на то, что данное ответственное лицо в следующем сезоне будет ответственно выполнять обязанность по посадке деревьев в Стерлитамаке. Однако по словам Горбачевой для этого горожанам нужно знать свои права и бороться за свои права «используя все законные механизмы», напомнив, что история с аллеей славы дошла до прокурорской проверки благодаря активному участию горожан в фотофиксации процесса гибели деревьев и благодаря общественному резонансу.