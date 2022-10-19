Мэрия Стерлитамака обвинила в гибели аллеи Строителей подрядчиков, ветер и почву

Общественница Карина Горбачева из Стерлитамака в социальных сетях поделилась историей двухмесячной борьбы за жизнь деревьев, которые создавали Аллею Строителей, которая расположена совсем недалеко от городской администрации Стерлитамака. Однако даже близость к мэрии не спасла деревья от гибели, которая стала неминуемой из-за того, что их, по словам общественницы, «редко и крайне скудно поливали». Между тем в своем обращении Карина Горбачева напомнила аудитории о том, что средства на закупку саженцев, их посадку, а также на уход и полив посаженных деревьев выделяются средства.
Еще 22 августа Карина Горбачева направила жалобы на происходящее на аллее собственно в администрацию и в республиканскую прокуратуру, однако вопреки правилам, жалобу из прокуратуры перенаправили в администрацию города, на которую и жаловалась общественница, а администрация дала Горбачевой ответ, который общественная деятельница расценила как «отписку».
В ответе администрации виновной в гибели аллеи значилась подрядная организация, которая неправильно сажала деревья прошлой осенью, также свой вклад в гибель аллеи внес состав почв и направление ветра.
А вот прокуратура не поспешила привлекать к ответственности виновного и переслала жалобу в Администрацию.
При этом по закону, если вы обращаетесь в прокуратуру, она не может переслать письмо тому, на кого вы жалуетесь. Однако именно так произошло с данным случаем, и мою жалобу переадресовали в администрацию Стерлитамака. Гениально?Карина Горбачева
Однако такой поворот событий не удовлетворил общественницу и в прокуратуру была направлена повторная жалоба, которую прокуратура взяла на рассмотрение и инициировала проверку. По прошествии полутора месяцев переписок, которые сопровождались фотофиксацией гибели деревьев, в котором активно участвовали горожане, прокуратура установила нарушения федерального законодательства в работе МКУ УЖКХ Стерлитамака при выполнении функций заказчика по проведению работ по озеленению на бульваре по проспекту Октября от улицы Строителей до улицы Магистральная.
Резюмировала свою историю Горбачева тем, что прокуратурой внесено представление начальнику МКУ УЖКХ города Стерлитамак, но посетовала на то, что это не штраф, а значит никто не компенсирует ущерб бюджету за погубленные деревья. Также выразила девушка и надежду на то, что данное ответственное лицо в следующем сезоне будет ответственно выполнять обязанность по посадке деревьев в Стерлитамаке. Однако по словам Горбачевой для этого горожанам нужно знать свои права и бороться за свои права «используя все законные механизмы», напомнив, что история с аллеей славы дошла до прокурорской проверки благодаря активному участию горожан в фотофиксации процесса гибели деревьев и благодаря общественному резонансу.