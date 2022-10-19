Фильм “Сердце пармы” практически не показал падения сборов с прошлых выходных

Обычно касса снижается в 2-3 раза, однако “Сердце пармы” всё ещё лидирует по сборам (127 млн рублей), предыдущий замер показал 135 млн. Отмечается, что в пятерку лидеров отечественного проката сейчас входят 3 новинки, из которых две сняты в России, пишет газета “Известия”.
Бюджет фильма — 714 млн рублей, что довольно много для отечественного кинематографа. Затраты на продвижение картины превышают 120 млн. По словам экспертов, признаком эксперта будет сбор примерно в 2 млрд рублей. Поэтому первые прокатные выходные на фоне такой суммы кажутся не слишком прорывными. Гораздо больше удивил специалистов второй уикенд, который показал сборы в 127 млн и это при том, что сейчас в Российской Федерации работает менее 60% кинотеатров. Впрочем, закрываются не сколько кинотеатры, а залы и дополнительные площади. Если говорить о собственно кинотеатрах, то из 2100 полностью закрылись только 150. А вот число сеансов действительно существенно сократилось – с 31 000 до 24 000.
Общие сборы “Сердца пармы” на данный момент составляют 316 млн рублей, это значит, что фильм уже на шестом месте по кассе среди российских релизов года. И на 12-м среди вообще всех релизов 2022-го. Если интерес публики не снизится, то уже к концу следующих выходных фильм займёт второе место в российском прокате, сразу за “Последним богатырём”.
Важным для индустрии сигналом может считаться и то, что второе-четвертое места по кассе заняли новинки. Пусть все вместе они собрали около 76 млн рублей, то есть почти в два раза меньше “Сердца пармы”, но они показали в целом хорошую зрительскую явку и готовность смотреть новое кино. В том числе – российское, потому что две из трех новинок – отечественные. “Иван Семенов – школьный переполох!” собрал 37 млн рублей, “Лавстори” – 23 млн, “Вершина страха” – 16 млн.