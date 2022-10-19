Фильм “Сердце пармы” практически не показал падения сборов с прошлых выходных

Бюджет фильма — 714 млн рублей, что довольно много для отечественного кинематографа. Затраты на продвижение картины превышают 120 млн. По словам экспертов, признаком эксперта будет сбор примерно в 2 млрд рублей. Поэтому первые прокатные выходные на фоне такой суммы кажутся не слишком прорывными. Гораздо больше удивил специалистов второй уикенд, который показал сборы в 127 млн и это при том, что сейчас в Российской Федерации работает менее 60% кинотеатров. Впрочем, закрываются не сколько кинотеатры, а залы и дополнительные площади. Если говорить о собственно кинотеатрах, то из 2100 полностью закрылись только 150. А вот число сеансов действительно существенно сократилось – с 31 000 до 24 000.