Эксперт Уманский назвал среднюю стоимость ноябрьских праздников для жителей РФ

В беседе с NEWS.ru, он сказал, что Сочи и другие города Краснодарского края, а также Подмосковье и Ленинградская область остаются в приоритете у россиян в качестве внутрироссийского направления отдыха. В среднем на одного человека с четвертого по шестое ноября россияне потратят 15 тысяч рублей.
В ноябре погода не такая солнечная, в связи, с чем россияне выбирают гостиницы с зимней инфраструктурой, а именно зона СПА и крытый бассейн.
По мнению эксперта, новогодние праздники большинство будут выбирать для отдыха горнолыжные курорты, а именно красную Поляну и другие курорты. Также востребованной будет Подмосковье. В целом сейчас наблюдается спад активности бронирований, по сравнению с минувшим годом.
Скорее всего в ноябре увеличатся продажи. На данный момент бронируются такие направления, как Красная Поляна. К Новому году цены на отдых вырастут на 20-30%, подытожил Уманский.