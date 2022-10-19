Эксперт Уманский назвал среднюю стоимость ноябрьских праздников для жителей РФ

В беседе с NEWS.ru, он сказал, что Сочи и другие города Краснодарского края, а также Подмосковье и Ленинградская область остаются в приоритете у россиян в качестве внутрироссийского направления отдыха. В среднем на одного человека с четвертого по шестое ноября россияне потратят 15 тысяч рублей.