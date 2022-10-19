mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт Уманский назвал среднюю стоимость ноябрьских праздников для жителей РФ

19 октября 17:08
Фото: 1MI
Средняя стоимость отдыха в ноябрьские праздники будет составлять 15 тысяч рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и генеральный директор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский.

В беседе с NEWS.ru, он сказал, что Сочи и другие города Краснодарского края, а также Подмосковье и Ленинградская область остаются в приоритете у россиян в качестве внутрироссийского направления отдыха. В среднем на одного человека с четвертого по шестое ноября россияне потратят 15 тысяч рублей.

В ноябре погода не такая солнечная, в связи, с чем россияне выбирают гостиницы с зимней инфраструктурой, а именно зона СПА и крытый бассейн.

По мнению эксперта, новогодние праздники большинство будут выбирать для отдыха горнолыжные курорты, а именно красную Поляну и другие курорты. Также востребованной будет Подмосковье. В целом сейчас наблюдается спад активности бронирований, по сравнению с минувшим годом.

Скорее всего в ноябре увеличатся продажи. На данный момент бронируются такие направления, как Красная Поляна. К Новому году цены на отдых вырастут на 20-30%, подытожил Уманский.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44