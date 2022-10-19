Экономия на детях: роженицам в Башкирии перестали выдавать наборы для новорожденных

На самом деле БПХП «Агидель» производит далеко не все предметы из комплекта, следует из материалов портала госзакупок. В конце августа предприятие проводило запрашивало котировки на поставку 8 тыс. вязаных комбинезонов и шапочек бежевого цвета. Товар необходимо было поставлять в третьем квартале 2022 года, однако 5 октября закупку отменили. На эти цели планировалось выделить до 11,46 млн рублей.