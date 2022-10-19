Экономия на детях: роженицам в Башкирии перестали выдавать наборы для новорожденных

Posted 19 октября 2022, 06:33
Published 19 октября 2022, 06:33
Modified 21 октября 2022, 16:25
Updated 21 октября 2022, 16:25
Местная жительница Динара С. в комментариях к посту Радия Хабирова интересуется, почему в роддомах Башкирии больше не выдают подарочные наборы для новорожденных. По ее мнению, дефицит таких комплектов появился после объявления частичной мобилизации.
«Неужели [частичная] мобилизация не может обойтись другими средствами? Почему за счёт детей это делается? Позорно, что на дорогие приёмы, перелёты, салюты деньги есть, а на детей нет», — сообщила она.
В республиканском Минздраве признали, что не все молодые мамы получили такие наборы. Там отметили, что компания «Агидель», которая производит комплекты, ведет учет таких семей. До конца октября всех новорожденных обеспечат подарками.
Ранее в Минздраве сообщали об изменении состава такого комплекта, который состоит из восьми предметов: сумки, вязаного комбинезона, шапочки, уголка, кофточки, ползунков, пожарного извещателя и стеганого одеяла. Тогда сообщалось, что все компоненты набора производит уфимское предприятие «Агидель».
На самом деле БПХП «Агидель» производит далеко не все предметы из комплекта, следует из материалов портала госзакупок. В конце августа предприятие проводило запрашивало котировки на поставку 8 тыс. вязаных комбинезонов и шапочек бежевого цвета. Товар необходимо было поставлять в третьем квартале 2022 года, однако 5 октября закупку отменили. На эти цели планировалось выделить до 11,46 млн рублей.
7 сентября «Агидель» также разместила извещение о запросе котировок на поставку 8860 стеганых одеял, эту закупки также отменили 9 сентября. Начальная цена закупки составляла 8,86 млн рублей.
12 сентября компания выбрала единственного поставщика для закупки полуфабрикатов костюмов (возможно, тех, что входят в состав подарочных комплектов) с узбекским ООО «AGRO IMPEX VALLEY MARKETING». На эти цели выделили свыше 450 тыс. рублей, количество комплектов в закупочной документации не указано. Этого же поставщика полуфабрикатов костюмов общей стоимостью 1,6 млн рублей утвердили 13 сентября.
В конце сентября «Агидель» выбрала поставщика комплектов — комбинезонов и шапочек. Четыре договора на 1,9 млн рублей каждый и один на 325 тыс. рублей компания намерена заключить с уфимским ООО «Северная фабрика».
Стеганые одеяла должна поставить индивидуальный предприниматель Гульнара Насибуллина. Их количество в материалах портала закупок не указано. Однако в начале октября было объявлено о четырех контрактах стоимостью 1,9 млн рублей каждый.
6 октября «Агидель» также объявила о закупке 1600 вязаных комплектов на общую сумму 1,7 млн рублей.