Дождь со снегом и гололед ожидаются на этой неделе в Башкирии

Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют в пятницу, 21 октября. В этот день ожидаются дожди со снегом, также возможно возникновение гололедицы на отдельных участках дорог. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, днем от +2 до +7°. При этом отмечается, что в случае прояснений температура воздуха может опустится до -5°