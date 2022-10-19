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Дождь со снегом и гололед ожидаются на этой неделе в Башкирии

19 октября 03:54
Фото: 1MI
Данные о погоде публикует Башгидрометцентр

На территории республики ожидается похолодание до -5°, а также дожди. Прогноз погоды публикует Башгидрометцентр.

Так, в среду, 19 октября, в Башкирии ожидается дождливая погода. Синоптики отмечают, что на юге республики ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, днем от +3 до +8°.

В четверг, 20 октября, вновь ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днем от +3 до +8°.

Неблагоприятные погодные условия синоптики прогнозируют в пятницу, 21 октября. В этот день ожидаются дожди со снегом, также возможно возникновение гололедицы на отдельных участках дорог. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°, днем от +2 до +7°. При этом отмечается, что в случае прояснений температура воздуха может опустится до -5°

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