Достижения Карелии вошли в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В Карелии также активно развивается сеть спортивных объектов, где можно проводить массовые тренировки. В небольших населенных пунктах региона регулярно открывают площадки и спорткомплексы шаговой доступности. Например, в 2017 году в городе Суоярви появился ФОК вместо спортивной школы, которая сгорела несколько лет назад. На строительство комплекса было направлено 76 миллионов рублей. В том же году в Питкяранте был открыт ФОК с бассейном и несколькими современными спортзалами.