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Достижения Карелии вошли в проект "20 главных событий России за 20 лет"

19 октября 09:17
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет».

Корреспонденты, социологи и другие эксперты выясняют, какие моменты современной истории больше всего отразились на жизни российской молодежи. На ключевые вопросы исследования отвечают участники сформированных по всей стране фокус-групп в возрасте от 18 до 35 лет, пишет издание nashgorod.ru.

Респондентам предлагали назвать 15 самых главных событий для России и 5 достижений своего региона за последнее двадцатилетие. Сегодня эксперты ИРИ поделились результатами опроса жителей Республики Карелии.

Этот регион славится своей удивительной природой. Здесь столько водоемов, что Карелию называют краем озер и рек, а расположенные на территории данного субъекта Ладожское и Онежское озера являются самыми крупными в Европе. Западная часть республики граничит с Финляндией, а северо-восточная омывается Белым морем. За последние два десятка лет здесь произошли положительные изменения.

В 2020 году в столице региона Петрозаводске за 800 миллионов рублей реконструировали железнодорожный вокзал. Здание является не только частью транспортной инфраструктуры, но и объектом культурного наследия.

В 2021 году в Кижах открылась 300-летняя Преображенская церковь. Последние 40 лет сооружение находилось в аварийном состоянии. Этот шедевр деревянного зодчества внесен в список наследия ЮНЕСКО.

В декабре 2017 года в Петрозаводске был открыт новый Гоголевский мост с двухполосным движением. Его длина составляет 318 метров. В создание объекта вложили 1 миллиард рублей. Из них 600 миллионов были получены от платежей, которые взимались через систему «Платон».

В 2018 году в столице республики состоялось открытие нового перинатального центра. Медучреждение было построено и оснащено за 2,4 миллиарда рублей.

В Карелии также активно развивается сеть спортивных объектов, где можно проводить массовые тренировки. В небольших населенных пунктах региона регулярно открывают площадки и спорткомплексы шаговой доступности. Например, в 2017 году в городе Суоярви появился ФОК вместо спортивной школы, которая сгорела несколько лет назад. На строительство комплекса было направлено 76 миллионов рублей. В том же году в Питкяранте был открыт ФОК с бассейном и несколькими современными спортзалами.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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