Возможные сроки окончания мобилизационной кампании озвучил президент РФ Владимир Путин. Во время пресс-конференции в Астане, проходившей в пятницу 14 октября, он заявил, что, возможно, в течение двух недель частичная мобилизация в России будет завершена.
По словам лидера России, по всей стране уже призвали 222 тысячи человек. Ранее в Минобороны заявляли о плане по призыву резервистов в количестве трёхсот тысяч человек. Таким образом, большая часть плана по набору резервистов уже выполнена.
Новых планов по призыву военнообязанных граждан от Министерства обороны пока не поступало. А об объявлении всеобщей мобилизации, по словам президента, речи вовсе не идет.
Следует предположить, что мобилизационные мероприятия в России завершатся до ноября. Тем более что с 1 ноября начнется кампания по призыву срочников в ряды Российской армии.
Власти Башкирии еще в сентябре заявляли, что частичная мобилизация завершится в республике к началу октября. Однако до сих пор продолжают получать повестки в Уфе граждане, которые подлежат призыву.
Военком Ленинского и Кировского районов Уфы Юрий Алферов в начале октября отчитался по выполнению плана по частичной мобилизации. Он заявил, что большая часть плана выполнена, но комплектование воинских частей проходит поэтапно. То есть после того, как сформированные части из мобилизованных Уфы будут отправляться на полигоны для военно-учебной подготовки, их место будут занимать вновь призванные граждане.
На горячей линии по вопросам частичной мобилизации в Уфе сказали, что мобилизационные мероприятия в республике еще не завершены. Там уточнили, что об окончании призыва по частичной мобилизации может объявить только президент. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было. Поэтому в ближайшие две недели мобилизационная кампания в Башкирии будет продолжаться.
Информация о том, сколько резервистов планируется призвать из Уфы и других городов Башкирии, не разглашается.