На горячей линии по вопросам частичной мобилизации в Уфе сказали, что мобилизационные мероприятия в республике еще не завершены. Там уточнили, что об окончании призыва по частичной мобилизации может объявить только президент. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было. Поэтому в ближайшие две недели мобилизационная кампания в Башкирии будет продолжаться.