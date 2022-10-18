Жители Башкирии в сентябре стали чаще звонить близким

«Стабильная связь особенно важна в текущих условиях, когда многим необходимо оперативно реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Мы в круглосуточном режиме проводим целый комплекс работ по расширению покрытия и увеличению емкости сети связи на территории Башкортостана. На сегодняшний день сетью стандарта LTE в Башкортостане охвачены все районы и районные центры республики. Особое внимание при строительстве было уделено малым населенным пунктам, где сеть сотовой связи – это единственная связь с миром», - рассказал директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.