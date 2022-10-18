Жители Башкирии в сентябре стали чаще звонить близким

Это стало известно в результате исследования голосового трафика на основе Big Data МТС. Продолжительность разговоров в сентябре 2022 года в республике выросла на 15%, а количество разговоров на человека увеличилось на 4%.
В среднем, жители региона совершают в сети МТС 8 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 15 минут в сутки. Поговорить хочется не только женщинам, которые традиционно являются более «разговорчивыми» абонентами, но и мужчинам. Если в начале сентября на мужчин приходилось 40% голосового трафика, то сейчас эта цифра достигла 49%.
«Стабильная связь особенно важна в текущих условиях, когда многим необходимо оперативно реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Мы в круглосуточном режиме проводим целый комплекс работ по расширению покрытия и увеличению емкости сети связи на территории Башкортостана. На сегодняшний день сетью стандарта LTE в Башкортостане охвачены все районы и районные центры республики. Особое внимание при строительстве было уделено малым населенным пунктам, где сеть сотовой связи – это единственная связь с миром», - рассказал директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).
Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область, Краснодарский край. Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.