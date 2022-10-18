Жители Башкирии 25 октября смогут увидеть как Луна закроет собой большую часть Солнца

Весь процесс затмения. то есть медленного наползания Луны на солнечный диск займет без малого 2,5 часа, первая щербинка на Солнце появится в 14:44 по местному времени, максимально Солнце будет закрыто Луной в 15:59, а завершится процесс в 17:09. Однако в планетарии напомнили, что наблюдать за солнечным затмением, которое видно в том числе и невооруженным взглядом, необходимо с применением спецсредств, и солнечные очки здесь не подойдут, так как пропускают много света, зато подойдет известное многим с детства закопченное бутылочное стекло, через которое смотреть на затмение будет безопасно.