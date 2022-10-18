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Жители Башкирии 25 октября смогут увидеть как Луна закроет собой большую часть Солнца

18 октября 03:32
Фото: Уфимский планетарий
Фаза солнечного затмения, которое уже назвали ярчайшим астрономическим событием нынешнего года, составит 0,81, что почти полностью закроет диск Солнца, сообщили в уфимском планетарии.

На следующей неделе жителей Башкирии ждет событие на небосклоне повторения которого придется ждать 8 лет. Предыдущее такое явление жители республики наблюдали в 2008 году. В 2022 же году, 25 октября в новолуние произойдет частичное солнечное затмение, солнечный диск средь беда дня практически полностью закроет Луна, в Уфе, например, закрыто окажется 76% площади видимой человеку звезды. Так что не стоит пугаться того, что в следующий вторник днем «погаснет солнце», а день превратится в вечер.

Весь процесс затмения. то есть медленного наползания Луны на солнечный диск займет без малого 2,5 часа, первая щербинка на Солнце появится в 14:44 по местному времени, максимально Солнце будет закрыто Луной в 15:59, а завершится процесс в 17:09. Однако в планетарии напомнили, что наблюдать за солнечным затмением, которое видно в том числе и невооруженным взглядом, необходимо с применением спецсредств, и солнечные очки здесь не подойдут, так как пропускают много света, зато подойдет известное многим с детства закопченное бутылочное стекло, через которое смотреть на затмение будет безопасно.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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