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Валерий Лимаренко: Важно обеспечить качественную медпомощь сахалинцам и курильчанам

18 октября 07:23
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В онкологическом диспансере Сахалинской области установили аппарат УЗИ с уникальными возможностями. Оборудование закупили на средства по нацпроекту «Здравоохранение».

Новая медицинская техника позволит специалистам более тщательно проводить исследование органов мочевыделительной системы и выявлять онкозаболевания на ранней стадии, пишет sakh.online.

- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом, — подчеркивает губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Современное оборудование, которым оснастили урологическое отделение областного онкодиспансера, позволит существенно повысить качество и точность диагностики злокачественных опухолей. В лечении таких заболеваний крайне ценно их ранее выявление – это залог успешного исхода для пациентов.

Приобретение аппарата экспертного класса для ультразвукового исследования долго стояло в планах онкодиспансера. Для дорогостоящей покупки – а аппарат УЗИ стоит более 20 млн рублей – были перечислены средства федерального бюджета.

– Принципиальное отличие этого аппарата от других – расширенная возможность исследования мочеполовой сферы. Аппарат создан на основе многолетнего опыта работы с больными урологического профиля, улучшает визуализацию подозрительных очагов, – рассказал заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики областного онкологического диспансера Сергей Пак.

Неоспоримый плюс нового оборудования – с его помощью можно изучить орган в ракурсе, который недоступен другой технике. Это позволяет делать биопсию через небольшие проколы без больших дренирующих операций и разрезов.

Ежегодно с помощью нового аппарата планируется выполнять не менее 300 исследований мочеполовой сферы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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