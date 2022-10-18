Валерий Лимаренко поручил за неделю разобраться с жалобами сахалинцев и курильчан

- Со всеми жалобами, поступившими в ходе прямой линии, необходимо разобраться до конца текущей недели. Такая задача поставлена перед главами муниципальных образований и органами исполнительной власти. На Сахалине и Курилах начинаются холода. Поэтому надо как можно быстрее устранить все проблемы, связанные с подачей отопления. Необходимо ускориться и с рассмотрением обращений мобилизованных. Наши земляки выполняют долг перед Родиной, мы должны позаботиться о бойцах и их семьях, - подчеркнул Валерий Лимаренко.