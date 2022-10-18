В России сокращается число работающей молодёжи

ВНИИ труда пояснило газете “Известия”, что снижение количества занятых граждан в возрасте до 30 лет – это результат демографического провала в 90-х. Аналитики считают, что ситуация нормализуется во второй половине 2020-х, когда работать начнут рождённые в начале нового тысячелетия.
В годовом выражении спад числа работающей молодёжи (до 30 лет) во втором квартале составил 10,1%. Сильнее количество молодых работников сокращалось только в разгар пандемии коронавируса: во II квартале 2020 года на 11,4%, или на 1,5 млн человек. 10 лет назад доля молодых работников оценивалась в 23,6% от всех занятых.
Сообщается, что число сотрудников младше 30 лет планомерно снижается с начала прошлого десятилетия. Люди родившиеся в 80-х годах прошлого века выбывали, а на смену им приходило так называемое поколение 90-х. За последние 10 лет количество молодых работников сократилось на 6 млн – это 36,3%. За этот же период общее число трудоустроенных россиян выросло на 1,85 млн человек.
Тройка лидеров по снижению числа работников в возрасте 15-29 лет за II квартал текущего года выглядит следующим образом. Первое место у Пензенской области – 23,9%. На втором месте Забайкалье – 22,5%. Москва на третьей позиции – 22,1%.
В то же время Москва и Подмосковье лидируют по количеству молодых специалистов. В столице таких 11% от общего числа работающих возрастом до 30 лет.
Регионами-рекордсменами по доле занятых младше 30 лет стали Чечня – 24,4% от всех занятых в субъекте, Дагестан – 21,2%, Алтай – 18,5%. «Известия» направили запросы в администрации указанных регионов.
Во ВНИИ труда отмечают принимаемые правительством меры по помощи молодёжи в трудоустройстве. Динамика снижения безработицы среди молодежи устойчивая.
Например, Минтруда сейчас реализует программу по молодёжной занятости, рассчитанную на период до 2030 года. Продолжает работать и программа по субсидированию найма молодых специалистов. Она прямо затрагивает примерно 350 000 человек в год, а косвенно – до 5 млн.
Одна из проблем молодёжной занятости – нежелание работать полный рабочий день. Молодые люди предпочитают частичную занятость или фриланс, чтобы иметь больше свободного времени.
Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что продолжающееся сокращение численности молодых специалистов приводит к замедлению темпов экономического роста и негативно сказывается на производительности труда. Демографическая яма создает долгосрочные структурные проблемы для российской экономики. Возрастная группа до 30 лет – специалисты, которые в ближайшие годы станут двигателем экономических процессов в стране.
По прогнозу Минэкономразвития на 2023–2025 годы, в этом году безработица составит 4,2%, а в следующем — 4,4%. ВВП в этом году сократится на 2,9%, а в следующем — на 0,8%.