В России сокращается число работающей молодёжи

Сообщается, что число сотрудников младше 30 лет планомерно снижается с начала прошлого десятилетия. Люди родившиеся в 80-х годах прошлого века выбывали, а на смену им приходило так называемое поколение 90-х. За последние 10 лет количество молодых работников сократилось на 6 млн – это 36,3%. За этот же период общее число трудоустроенных россиян выросло на 1,85 млн человек.