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Стартовал второй всероссийский студенческий конкурс «Лучник Future»

18 октября 13:12
В понедельник, 17 октября 2022 года, стартовал второй студенческий конкурс в сфере развития общественных связей «Лучник Future». Конкурс проводится с октября 2022 года по февраль 2023 года в два этапа, участие в нем бесплатное. Участники должны предложить свои решения конкретной PR-задачи от бизнес-партнеров проекта.

В 2021 году было принято более 400 заявок от студентов из 34 вузов в разных городах страны. По итогам регистрации 70 команд предложили 86 решений для семи кейсов. В текущем году к участию также приглашаются студенты вузов, обучающиеся менеджменту, рекламе, связям с общественностью и маркетингу, пишет newsnn.ru.

В составе жюри находятся представители бизнес-партнеров конкурса — организаций, представивших свои задачи для решения.

Исполнительный директор «Лучник Future» Юлия Мохова отметила, что участники смогут применить нестандартные решения поставленных задач и погрузиться в коммерческую работу компании. По ее словам, конкурс нужен не только студентам, но и бизнесу, так как здесь можно найти новые кадры и почерпнуть новые подходы к решению актуальных задач.

«Прошлогодний опыт показал, что «Лучник Future» — это уникальная площадка для раскрытия талантов и молодых кадров», — сказала Юлия Мохова.

Команда «3,14 Ар» ВШЭ из Москвы, победившая сразу в двух номинациях прошлогоднего конкурса, отметила, что студенты еще не все трудоустроены и конкурс поможет понять, какая отрасль интересна и какие проблемы существуют в профессии.

“С точки зрения развития для студентов это отличная возможность пообщаться с жюри, познакомиться с профессией и понять, что тебе вообще нужно», - отметили они.

Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператором является коммуникационная группа JM Communications. 1MI - официальный информационный партнер.

Узнать о конкурсе подробно можно на странице.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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