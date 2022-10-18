Стартовал второй всероссийский студенческий конкурс «Лучник Future»

В 2021 году было принято более 400 заявок от студентов из 34 вузов в разных городах страны. По итогам регистрации 70 команд предложили 86 решений для семи кейсов. В текущем году к участию также приглашаются студенты вузов, обучающиеся менеджменту, рекламе, связям с общественностью и маркетингу, пишет newsnn.ru.