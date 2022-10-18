Стартовал второй всероссийский студенческий конкурс «Лучник Future»

В 2021 году было принято более 400 заявок от студентов из 34 вузов в разных городах страны. По итогам регистрации 70 команд предложили 86 решений для семи кейсов. В текущем году к участию также приглашаются студенты вузов, обучающиеся менеджменту, рекламе, связям с общественностью и маркетингу, пишет newsnn.ru.
В составе жюри находятся представители бизнес-партнеров конкурса — организаций, представивших свои задачи для решения.
Исполнительный директор «Лучник Future» Юлия Мохова отметила, что участники смогут применить нестандартные решения поставленных задач и погрузиться в коммерческую работу компании. По ее словам, конкурс нужен не только студентам, но и бизнесу, так как здесь можно найти новые кадры и почерпнуть новые подходы к решению актуальных задач.
«Прошлогодний опыт показал, что «Лучник Future» — это уникальная площадка для раскрытия талантов и молодых кадров», — сказала Юлия Мохова.
Команда «3,14 Ар» ВШЭ из Москвы, победившая сразу в двух номинациях прошлогоднего конкурса, отметила, что студенты еще не все трудоустроены и конкурс поможет понять, какая отрасль интересна и какие проблемы существуют в профессии.
“С точки зрения развития для студентов это отличная возможность пообщаться с жюри, познакомиться с профессией и понять, что тебе вообще нужно», - отметили они.
Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператором является коммуникационная группа JM Communications. 1MI - официальный информационный партнер.