Савелий Сорин: иммигрант, мечтавший о славе на родине

Во время Второй мировой он регулярно делал крупные взносы в фонд помощи СССР, а перед смертью завещал отправить в Россию несколько десятков своих картин, изображающих отечественных деятелей искусства. В их числе был и портрет актрисы немого кино Натальи Кованько.