РЭО: На свалках ежегодно оказывается 955 000 тонн электронных отходов

Такие цифры привёл генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) на площадке проведения Российского экологического форума. Об этом пишет 360tv.ru.
Руководитель РЭО Денис Буцаев сообщил, что каждый год на наших полигонах скапливается примерно 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования. По большей части это бытовая техника (67%, или один миллион тонн). В настоящее время в РФ на переработку идет только 5% мусора электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Оставшиеся 95% бросают на свалках. Такой подход является неразумным и очень вредит природе.
По словам экспертов, в печатных платах содержатся драгоценные металлы - не менее 25 граммов на тонну. Жители страны каждый год выкидывают порядка 955 000 тонн бытовой техники, в составе которой может оставаться свыше полутонны золота. Все это целесообразно подвергать утилизации. Разработка реестра добросовестных утилизаторов и введение требований к утилизации электротехники поможет решить проблему, уверен Денис Буцаев.
РЭО обнародовало данные из информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям - ИТС 15-2021. Там сказано, что драгоценных металлов в печатных платах может быть от 25 граммов на тонну. В среднем это от 25 граммов до одного килограмма золота на тонну, от 250 граммов до пяти килограммов серебра, от пяти до 40 граммов платины и от пяти до 100 граммов палладия.
Прочие виды выбрасываемой электроники - это климатическое и холодильное оборудование (22%), IT-оборудование и офисная техника (9%), ртутьсодержащие источники света (2%).
Топ-менеджеры РЭО считают нужным наладить централизованный сбор подобного мусора. Надо стимулировать глубокую переработку, вводить конкретные требования к обращению с такими отходами и наладить профессиональное регулирование на законодательном уровне, с применением инновационных технологий.
С будущего года шанс закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) будет только у верифицированного утилизатора. Он должен находиться в реестре, который формируют РЭО и Росприроднадзор. У утилизаторов проверяют мощности и источники сырья. Реестр утилизаторов мусора базируется в Единой федеральной государственной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).