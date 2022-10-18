РЭО: На свалках ежегодно оказывается 955 000 тонн электронных отходов

РЭО обнародовало данные из информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям - ИТС 15-2021. Там сказано, что драгоценных металлов в печатных платах может быть от 25 граммов на тонну. В среднем это от 25 граммов до одного килограмма золота на тонну, от 250 граммов до пяти килограммов серебра, от пяти до 40 граммов платины и от пяти до 100 граммов палладия.