Ректор РАНХиГС: Ключевая экономическая задача - сохранить бюджетную устойчивость

Федеральный бюджет на следующие три года останется также социально ориентированным: государство в полном объеме выполнит все взятые на себя социальные обязательства. Рост расходов на социальную политику, запланированный в бюджете, составляет двадцать процентов. При этом рост государственного долга страны показал несущественный рост - всего полтора процента ВВП к 2025 году. В текущем году показатель составляет 16 процентов ВВП. Доля в нем внешнего долга продолжит снижаться - до 16,5%.