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Ректор РАНХиГС: Ключевая экономическая задача - сохранить бюджетную устойчивость

18 октября 14:04
Фото: фрагмент видео
На заседании Комитета ГД РФ по бюджету и налогам, где обсуждался бюджет на следующие три года, состоялось выступление ректора РАНХиГС Владимира Мау, который отметил эффективность денежной и бюджетной политики Российской Федерации.

По его словам, устойчивость экономики государства достигнута благодаря денежной и бюджетной политике прошлых лет, которая была в высшей степени ответственной.

Издание www.mk.ru сообщает, что бюджет на следующую трехлетку формируется в сложной макроэкономической и геополитической ситуации, сложившейся в последнее время. Поэтому главной экономической задачей государства является сохранение устойчивости бюджета. В его основе лежит прогноз Министерства экономики и развития России, который выглядит сбалансированным и учитывает ключевые внутренние и внешние аспекты.

Оценки перспектив нефтегазовой отрасли, отраслей обрабатывающей промышленности, траекторий развития отдельных регионов тоже выглядят справедливыми. Наиболее значимой особенностью бюджета является ослабление рентной зависимости. Доходы нефтегазовой отрасли в реальном выражении снижаются более чем на треть, что является стратегически важным и прогрессивным структурным сдвигом.

Также Мау в своем выступлении отметил прилагаемые государством усилия для переориентации рынков экспорта энергетических ресурсов. По его словам, эти усилия приводят к появлению для энергетического сектора страны потенциальных развилок, в том числе для полного или частичного перенаправления энергетических ресурсов в другие государства.

Доходы, получаемые от нефти и газа, также демонстрируют стабильность и варьируются пределах 11,4 - 11,6% ВВП. По словам Мау, в бюджет заложили налоговые новации, заслуживающие поддержки в нынешних условиях. При этом рост налогов для населения Российской Федерации правительством не допускается.

Федеральный бюджет на следующие три года останется также социально ориентированным: государство в полном объеме выполнит все взятые на себя социальные обязательства. Рост расходов на социальную политику, запланированный в бюджете, составляет двадцать процентов. При этом рост государственного долга страны показал несущественный рост - всего полтора процента ВВП к 2025 году. В текущем году показатель составляет 16 процентов ВВП. Доля в нем внешнего долга продолжит снижаться - до 16,5%.

Также Мау отметил достаточно высокий уровень бюджетной сбалансированности на субфедеральном уровне, что позволяет говорить о сохранении устойчивости бюджета на следующую трехлетку. Он отметил, что при проведении в этот период оптимизационных мероприятий необходимо предотвратить сокращение расходов производительного характера в реальном выражении по сравнению с уже достигнутым уровнем.

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