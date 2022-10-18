Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством

«Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций – свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале “Право на свободу” мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта “Права на свободу” заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом», — рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.