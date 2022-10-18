Новая передвижная электротехническая лаборатория в Учалах находит повреждения кабеля

Как стало известно Mkset, лаборатория, произведенная в Ярославле, была приобретена Учалинским ГОК. Она выполнена на базе шасси автомобиля «Газель Next» и включает в себя полный комплекс необходимого оборудования для проведения испытаний и измерений оборудования подстанций до 35 кВ и определения мест повреждения в силовых кабелях до 35 кВ.
– Оснащение лаборатории и, главное, ее цифровая система управления не только расширили наши возможности в проведении всех видов испытаний, но и значительно облегчили поиск мест повреждения кабелей. Программное обеспечение позволяет определить точную локализацию повреждения, исключив возможные ошибки персонала, – рассказал главный энергетик АО «Учалинский ГОК» Евгений Ходаков.
В кузове автомобиля лаборатория разделена на два отсека: отсек оператора, где находится пульт управления с цифровым дисплеем, и высоковольтный отсек, где размещено испытательное оборудование, барабаны с выходными кабелями, вспомогательные приборы и инструменты. Комплектация и расположение всех единиц оборудования позволяет персоналу выполнять работу удобно и безопасно.
Для эффективной эксплуатации передвижной лаборатории сотрудники электротехнической лаборатории энергоцеха комбината прошли обучение на базе научно-производственного предприятия «Ангстрем».