Новая передвижная электротехническая лаборатория в Учалах находит повреждения кабеля

Как стало известно Mkset, лаборатория, произведенная в Ярославле, была приобретена Учалинским ГОК. Она выполнена на базе шасси автомобиля «Газель Next» и включает в себя полный комплекс необходимого оборудования для проведения испытаний и измерений оборудования подстанций до 35 кВ и определения мест повреждения в силовых кабелях до 35 кВ.