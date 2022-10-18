Корпорация МСП поддержала малый и средний бизнес на полтриллиона рублей

Так, ставка 2,5% годовых действует для средних предприятий, работающих в гостиничном бизнесе, в производстве, в сфере хранения и транспортировки. Если это микро- или малое предприятие, то ставка 4%. Кредит можно брать на 10 лет, при этом низкие ставки действуют в течение первых 5 лет. Данная программа работает в Москве, Подмосковье и других регионах Российской Федерации.