mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Корпорация МСП поддержала малый и средний бизнес на полтриллиона рублей

18 октября 08:47
Фото: pxhere.com
За три квартала текущего года субъекты малого и среднего бизнеса получили почти 500 млрд рублей государственной поддержки. Это рекордный показатель, который почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из наиболее действенных методов поддержки предпринимателей стали введённые по инициативе президента “зонтичные” поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП.

Данный механизм подразумевает, что корпорация берёт на себя 50% рисков перед банками и следит за структурой их портфелей. В свою очередь банки выдают кредиты предпринимателям, которым без поручительства КМСП гарантированно отказали бы. Следует отметить, что за поручительство бизнесмены ничего не платят, пишет газета “Известия”.

Благодаря “зонтичным” поручительствам в 2022 году кредиты получили свыше 25 000 заёмщиков на сумму примерно 177 млрд рублей.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что более 98% кредитов получили малые и микропредприятия, и каждый второй из них направлен в реальный сектор экономики. В сравнении с 2020 годом объем поддержки корпорации увеличился более чем в 11 раз, установив абсолютный рекорд за все время ее работы.

Помимо этого, Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорация МСП (оператор программы) запустили госпрограмму кредитования со ставками, которых раньше не было.

Так, ставка 2,5% годовых действует для средних предприятий, работающих в гостиничном бизнесе, в производстве, в сфере хранения и транспортировки. Если это микро- или малое предприятие, то ставка 4%. Кредит можно брать на 10 лет, при этом низкие ставки действуют в течение первых 5 лет. Данная программа работает в Москве, Подмосковье и других регионах Российской Федерации.

КМСП уделяет особое внимание компаниям, работающим в высокотехнологичной области, особенно если речь идёт об импортозамещении. В таких структурах работают высокооплачиваемые специалисты, поэтому у компаний высокие затраты именно на оплату труда. Это означает, что у них колоссальный запрос на инвестиции и дешёвые оборотные деньги.

Дочерняя структура корпорации, МСП Банк, является оператором правительственной программы “Взлет — от стартапа до IPO”. Программа действует уже примерно 6 месяцев. В её рамках предприниматели могут привлекать средства под 3%. Уже одобрено более 70 заявок почти на 13 млрд рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44