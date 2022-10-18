ИРИ включил достижения Ингушетии в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В рамках проекта эксперты в области журналистики, социологии и в других сферах стараются выяснить, какие события истории нашего времени в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают российские граждане от 18 до 35 лет и выбирают 15 событий, оказавших, согласно их мнению, большое влияние на жизнь всей страны, а также 5 событий, повлиявших на жизнь региона.
Республика Ингушетия – это самая молодая республика, входящая в состав Российской Федерации. Она была образована в 1992 году. Ингушетия раскинулась на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта. Небольшой участок российско-грузинской границы пролегает через территорию республики, — пишет newstracker.ru.
Ингушетия является одним из самых экологически чистых мест планеты. Помимо уникальных природных богатств, республика славится древней историей и множеством интересных туристических локаций. За последние два десятка лет регион совершил настоящий скачок в социально-экономической сфере.
В Магасе в 2013 году закончилось строительство Башни Согласия - самого высокого здания в Ингушетии. Высота сооружения, ставшего символом города, составляет сто метров. Здание является напоминанием об истории этих земель, поскольку оно представляет собой копию средневековой ингушской родовой башни, только увеличенной в четыре раза. Подобные родовые башни имелись в каждой ингушской семье. На вершине башни - смотровая площадка, с которой открывается великолепный панорамный вид на город Магас.
Башня Согласия задействуется не только в различных культурных мероприятиях, но и при проведении научных конференций и форумов. Также здесь располагается туристический центр, посещая который, туристы знакомятся с ингушской культурой и местной кухней.
Магас, основанный в 1994 году, стал самым молодым региональный центром в Российской Федерации. В числе достопримечательностей местной архитектуры больше всего выделяются президентский дворец, в котором размещается администрация главы республики, и здания парламента и правительства.
В Ингушетии большое внимание уделяют общественным пространствам: среди местного населения и туристов особой популярностью пользуются Аллея спортивной славы и аллея "Матери России", на которой установлен трехметровый бронзовый монумент Женщины-матери с детьми. Въезд в город украшает еще одна достопримечательность — Аланские ворота.
Ингушетия славится своей традиционно высокой рождаемостью. По этой причине республика остро нуждалась в увеличении количества образовательных учреждений. Больше сотни школ и детсадов было построено здесь в течение нескольких последних лет. Помимо этого, ремонт проводится в уже существующих детских садах и школах.
В 2017 году в Назрани заработал современный перинатальный центр, рассчитанный на 130 мест. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием.
В Ингушетии стремительно развивается экономический сектор. За последние годы благодаря инвестициям было запущено несколько крупных проектов. Общий объем инвестиций в развитие республики равен 13 млрд рублей.