ИРИ включил достижения Ингушетии в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В рамках проекта эксперты в области журналистики, социологии и в других сферах стараются выяснить, какие события истории нашего времени в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают российские граждане от 18 до 35 лет и выбирают 15 событий, оказавших, согласно их мнению, большое влияние на жизнь всей страны, а также 5 событий, повлиявших на жизнь региона.