«Ингосстрах» назвал самые распространенные страховые случаи из-за стихийных бедствий

По данным компании, в структуре заявленных убытков традиционно лидируют случаи, связанные с повреждениями от сильного и ураганного ветра, а также в результате наводнений, паводков и града. Чаще всего таким повреждениям подвержены частные жилые дома и строения на придомовых участках — бани и хозяйственные блоки. В 2022 году наибольшее количество страховых случаев в связи со стихийными бедствиями было зафиксировано в Москве и Московской области, Чувашской Республике и Республике Башкортостан.
Средняя выплата «Ингосстраха» по заявленным убыткам за 9 месяцев года составила 47,5 тыс. рублей. Один из наиболее крупных страховых случаев произошел в этом году в Челябинской области — из-за удара молнии произошел пожар в частном доме. Страховая выплата «Ингосстраха» по этому случаю составила 4 млн рублей. В Забайкальском крае владельцу частного дома, который пострадал из-за паводка, страховщик выплатил 1,4 млн рублей. В целом за 9 месяцев 2022 года выплаты «Ингосстраха» по случаям, связанным с воздействием неблагоприятных природных явлений, составили 25,6 млн рублей.
Стихийные бедствия происходят непредсказуемо, но минимизировать последствия их воздействия и сократить финансовые потери можно с помощью современной страховой защиты.
«В Международный день по снижению риска бедствий мы хотим напомнить, как просто защитить себя от непредсказуемых рисков с помощью доступных страховых программ. К сожалению, случаи повреждения или полной утраты имущества в результате стихийных бедствий происходят регулярно, особенно в регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями. „Ингосстрах“ предлагает своим клиентам заранее позаботиться о защите имущества, чтобы в случае непредвиденной ситуации своевременно получить компенсацию и вернуться к привычному образу жизни», — комментирует Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах».