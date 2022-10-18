«Ингосстрах» назвал самые распространенные страховые случаи из-за стихийных бедствий

По данным компании, в структуре заявленных убытков традиционно лидируют случаи, связанные с повреждениями от сильного и ураганного ветра, а также в результате наводнений, паводков и града. Чаще всего таким повреждениям подвержены частные жилые дома и строения на придомовых участках — бани и хозяйственные блоки. В 2022 году наибольшее количество страховых случаев в связи со стихийными бедствиями было зафиксировано в Москве и Московской области, Чувашской Республике и Республике Башкортостан.