Эксперты обсудили разработки лекарств на конгрессе «Рациональная фармакотерапия»

«Через различные формы обучения и форматы наших мероприятий, конечно же конгрессов, в этом году уже 17-го, обучены десятки тысяч врачей, разработаны несколько десятков документов нормативного толка и многое, многое другое. Главной миссией нашей деятельности является разработка и продвижение идеологии клинико-фармакологического мышления у врачей разного профиля, не только клинических фармакологов, организаторов здравоохранения, но даже у чиновников и фармпроизводителей. Это крайне важно особенно сейчас в современном мире, когда невозможно переоценить значение лекарств по многим причинам, как-то: собственного развития новейших лекарственных технологий, позволяющих добиваться успехов в лечении ранее некурабельных заболеваний, старения, сопровождающегося, к сожалению, увеличением числа болезней, а также существования мировых катаклизмов, например COVID-19», — рассказал президент ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.