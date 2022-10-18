Эксперты обсудили разработки лекарств на конгрессе «Рациональная фармакотерапия»

В ходе данного конгресса участники презентовали более 300 докладов и научных трудов по актуальной проблематике. Среди вопросов, которые обсудили эксперты: инновационные продукты и технологии, которые станут драйверами развития современной медицины и медицины будущего; инициативы, направленные на стимулирование развития инновационной и инвестиционно-привлекательной фармацевтической отрасли; регуляторные решения, которые могут оказать позитивное влияние на развитие и стимулирование исследований и разработок в нашей стране, а также поиск оптимального баланса между дженериковой и инновационной терапией и другие вопросы.
«Через различные формы обучения и форматы наших мероприятий, конечно же конгрессов, в этом году уже 17-го, обучены десятки тысяч врачей, разработаны несколько десятков документов нормативного толка и многое, многое другое. Главной миссией нашей деятельности является разработка и продвижение идеологии клинико-фармакологического мышления у врачей разного профиля, не только клинических фармакологов, организаторов здравоохранения, но даже у чиновников и фармпроизводителей. Это крайне важно особенно сейчас в современном мире, когда невозможно переоценить значение лекарств по многим причинам, как-то: собственного развития новейших лекарственных технологий, позволяющих добиваться успехов в лечении ранее некурабельных заболеваний, старения, сопровождающегося, к сожалению, увеличением числа болезней, а также существования мировых катаклизмов, например COVID-19», — рассказал президент ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.
В работе конгресса принимали участие заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, главный клинический фармаколог МЗ РФ академик Владимир Петров, президент Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александр Хаджидис и другие.
В рамках пленарного заседания состоялся диалог медицинского сообщества, представителей фармацевтической индустрии и власти. Эксперты обсудили взаимодействие в сфере лекарственного обеспечения, актуальные тренды терапии заболеваний различной этиологии, а также инновации в сфере исследований и разработки новых лекарственных средств.
По мнению экспертов, национальные приоритеты в сфере здравоохранения диктуют системе здравоохранения необходимость обеспечения беспрепятственного доступа пациентов к инновационной лекарственной терапии. Общемировая практика в области доступности современных препаратов сопряжена с рядом сложностей. Помимо существования нормативно-правовых барьеров, препятствующих выводу на рынок новых лекарств, разработка инновационных препаратов требует взаимодействия исследователей и производителей лекарственных препаратов с представителями фундаментальной науки.
«Мир сейчас ориентирован на терапию 3-го поколения: иммунотерапию, клеточную терапию, методики редактирования ДНК и РНК, то есть высокоперсонализированную терапию. Сегодня имею честь заявить о завершении в ведущих медицинских центрах страны первого клинического исследования в рамках ФЗ-180, регулирующего обращение биомедицинских клеточных продуктов. Проект „ХОНДРОСФЕРЫ“ относится к категории аутологичных, что означает масштабирование собственной хрящевой ткани для терапии сложных повреждений крупных суставов. Уже сегодня можно с уверенностью заявить, что благодаря развитию отечественных биотехнологий стали доступны уникальные средства диагностики и терапии заболеваний, имеющие качественно новые характеристики и они должны быть интегрированы в российское здравоохранение и приносить пользу людям», — отметил в ходе своего доклада вице-президент АО «ГЕНЕРИУМ», чл.-корр. РАН Дмитрий Кудлай.
Эксперты пришли к выводу, что в России развитие инновационного лекарственного обеспечения предполагает развитие инфраструктур полного производственного цикла, а также создание ряда преференций по отношению к отечественным производителям инновационных препаратов. Не менее важной задачей является стратегия выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного межведомственного сотрудничества.
«Мы готовы в ближайшие дни представить запрос от фарминдустрии на перспективные разработки, научные тематики и направления исследований научно-исследовательским центрам России согласно их ведомственной принадлежности. В канун 300-летия Российской академии наук мы делаем особую ставку на роль РАН в процессах прогрессирования отрасли. Данный запрос консолидируется в рамках Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС», — добавил Дмитрий Кудлай.
Ранее, в ходе встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, Президент РАН Геннадий Красников отмечал, что Академия готова работать в тесном взаимодействии с Правительством, вузами и бизнесом для достижения поставленных главой государства задач: «Мы готовы включиться в реализацию проектов по импортозамещению и скоординировать работу научных советов РАН с задачами, которые стоят перед государством по научно-технологическому развитию страны, оказывать экспертную и профессиональную поддержку всем участникам процесса».
Итогом конгресса стала резолюция, в которую вошли все рекомендации экспертов, призванные повысить качество оказания медицинской помощи в России.