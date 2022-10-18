БСК вновь начала выпускать детский порошок Tobbi Kids в Стерлитамаке

Есть несколько проектов, связанных с импортозамещением, которые реализует БСК. Так, она вновь производит порошки и синтетические моющие средства «Эколь». Несколько лет отсутствовали на прилавках магазинов прежде известные в республике «Зифа» и «Луч», а теперь они поступили в продажу. Сейчас пришла очередь детского стирального порошка Tobbi Kids, причем в обновленном виде. Его также сможет купить массовый потребитель.
По словам гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, сложившаяся экономическая ситуация диктует необходимость иметь собственную сырьевую базу. А вместо импортных компонентов, входящих в состав моющих средств, теперь используются их отечественные заменители. При этом качество порошка осталось на высоком уровне.
В Tobbi Kids нет места фосфатам, цеолитам отдушки, ароматизаторам и другим агрессивным соединениям. В состав продукта входит высококачественная мыльная пена. Этим гипоаллергенным порошком можно стирать вещи малыша с момента его появления на свет.
К разработке Tobbi Kids БСК активно привлекала Российскую академию наук и врачей-педиатров.
Напомним, что с возрождением «Эколь» в мае 2021 года на предприятии появилось 125 новых рабочих мест. Предприятие способно выпускать 60 тысяч тонн моющих средств ежегодно. В производство вложено свыше 270 миллионов рублей. Сегодня порошки и синтетические моющие средства под этим брендом продаются не только в Башкирии, но и в других российских регионах. Их можно встретить в сетевых магазинах Московской области, на Кавказе, в Уральском федеральном округе. Также предприятие планирует отправлять их в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.