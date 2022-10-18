БСК вновь начала выпускать детский порошок Tobbi Kids в Стерлитамаке

Напомним, что с возрождением «Эколь» в мае 2021 года на предприятии появилось 125 новых рабочих мест. Предприятие способно выпускать 60 тысяч тонн моющих средств ежегодно. В производство вложено свыше 270 миллионов рублей. Сегодня порошки и синтетические моющие средства под этим брендом продаются не только в Башкирии, но и в других российских регионах. Их можно встретить в сетевых магазинах Московской области, на Кавказе, в Уральском федеральном округе. Также предприятие планирует отправлять их в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.