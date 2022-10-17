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«Забудьте о развлекательных мероприятиях»: Хабиров озвучил новое поручение

17 октября 08:32
Фото: 1MI
Глава Башкирии запретил чиновникам и крупным компаниям приглашать артистов на празднование нового года.

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава Баширии высказался о необходимости пересмотра приоритетов, в частности, речь идет о праздничных гуляниях.

— Всех я прошу, забудьте на ближайшее время о концертах и развлекательных мероприятиях. Я сам лично буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия. Впереди новый год, его мы обязательно проведем. Семья должны получить заботу и мы люди живые все должны новый год встретить, заявил Радий Хабиров.

Глава также отметил, что дети в новый год должны получить «ощущение счастья», несмотря ни на какие сложности и вызовы.

Что касается празднования 4 ноября, то в этот день главным событием будет открытие стелы »Трудовой доблести» в Уфы, а также оказание помощи.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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