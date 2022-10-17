«Забудьте о развлекательных мероприятиях»: Хабиров озвучил новое поручение

— Всех я прошу, забудьте на ближайшее время о концертах и развлекательных мероприятиях. Я сам лично буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия. Впереди новый год, его мы обязательно проведем. Семья должны получить заботу и мы люди живые все должны новый год встретить, заявил Радий Хабиров.