«Забудьте о развлекательных мероприятиях»: Хабиров озвучил новое поручение

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава Баширии высказался о необходимости пересмотра приоритетов, в частности, речь идет о праздничных гуляниях.
— Всех я прошу, забудьте на ближайшее время о концертах и развлекательных мероприятиях. Я сам лично буду ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние мероприятия. Впереди новый год, его мы обязательно проведем. Семья должны получить заботу и мы люди живые все должны новый год встретить, заявил Радий Хабиров.
Глава также отметил, что дети в новый год должны получить «ощущение счастья», несмотря ни на какие сложности и вызовы.
Что касается празднования 4 ноября, то в этот день главным событием будет открытие стелы »Трудовой доблести» в Уфы, а также оказание помощи.