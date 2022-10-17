В Уфе срочно эвакуировали студентов и сотрудников двух колледжей

Сегодня в Уфе эвакуировали студентов и сотрудников двух колледжей. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Как сообщили в администрации, ранее на электронную почту учебных заведений — УКСИВТ и Уфимского топливно-энергетического колледжа, поступили сообщения о том, что здания заминированы. В оба суза направлены экстренные службы.
Отметим, что несколькими днями ранее, 13 октября, в Уфе срочно эвакуировали учащихся и сотрудников многопрофильного колледжа. На почту учебного заведения также поступило сообщение о минировании. Также 12 октября эвакуацию провели в двух уфимских школах.