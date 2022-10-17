В Учалинском центре «Семья» провели акцию Благотворительного фонда «Дети России»

- Мы предложили ребятам пять произведений на выбор, интересных и объемных, где-то даже сложных, на мой взгляд. Но атмосфера на мастер-классе царила по-настоящему творческая, и юные художники отлично со всем справились, - рассказала начальник управления социальных проектов Гюзель Лукманова.