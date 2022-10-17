В Учалинском центре «Семья» провели акцию Благотворительного фонда «Дети России»

Раскрыть талант к рисованию детям помогли работники Учалинского ГОКа Фаниль Муслимов и Булат Султанов, которые провели мастер-класс в рамках акции «Рисуем вместе», реализованной совместно с благотворительным фондом «Дети России». Суть акции – приобщить детей к искусству великих мастеров.
- Мы предложили ребятам пять произведений на выбор, интересных и объемных, где-то даже сложных, на мой взгляд. Но атмосфера на мастер-классе царила по-настоящему творческая, и юные художники отлично со всем справились, - рассказала начальник управления социальных проектов Гюзель Лукманова.
Ребятам рассказали о том, как создавались «Девятый вал» Ивана Айвазовского, «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Берегиня» Бориса Ольшанского, «Девочка с гусями» Владимира Маковского и «Иван-царевич на Сером волке» Виктора Васнецова.
Каждый из участников мастер-класса выбрал себе картину по душе и попробовал нарисовать собственную репродукцию. С поставленной задачей все ребята справились и получили в подарок от Благотворительного фонда книгу «Алмазные миры детства» и конструктор «Дерево добрых дел».
Все детские работы будут отправлены в Благотворительный фонд «Дети России», а лучшая из них войдет в новогодний календарь на 2023 год.