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В Учалинском центре «Семья» провели акцию Благотворительного фонда «Дети России»

17 октября 09:39
Фото: ugok.ru
17 октября воспитанники Учалинского центра «Семья» попробовали воспроизвести шедевры знаменитых русских художников.

Раскрыть талант к рисованию детям помогли работники Учалинского ГОКа Фаниль Муслимов и Булат Султанов, которые провели мастер-класс в рамках акции «Рисуем вместе», реализованной совместно с благотворительным фондом «Дети России». Суть акции – приобщить детей к искусству великих мастеров.

Фото: ugok.ru

- Мы предложили ребятам пять произведений на выбор, интересных и объемных, где-то даже сложных, на мой взгляд. Но атмосфера на мастер-классе царила по-настоящему творческая, и юные художники отлично со всем справились, - рассказала начальник управления социальных проектов Гюзель Лукманова.

Фото: ugok.ru

Ребятам рассказали о том, как создавались «Девятый вал» Ивана Айвазовского, «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Берегиня» Бориса Ольшанского, «Девочка с гусями» Владимира Маковского и «Иван-царевич на Сером волке» Виктора Васнецова.

Фото: ugok.ru

Каждый из участников мастер-класса выбрал себе картину по душе и попробовал нарисовать собственную репродукцию. С поставленной задачей все ребята справились и получили в подарок от Благотворительного фонда книгу «Алмазные миры детства» и конструктор «Дерево добрых дел».

Фото: ugok.ru

Все детские работы будут отправлены в Благотворительный фонд «Дети России», а лучшая из них войдет в новогодний календарь на 2023 год.

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