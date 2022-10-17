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В Москве поместили под стражу виновных в теракте на мосту через Керченский пролив

17 октября 11:58
Фото: piqsels.com
Басманный столичный суд поместил под стражу троих участников дела о теракте на мосту через Керченский пролив.

Данные обнародовало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судебных органов.

Дмитрий Тяжелых, Александр Былин, а также Олег Антипов будут помещены под стражу до 8 декабря этого года.

Известно, что мужчины обвиняются в совершении теракта группой лиц, — сообщает Russian.rt.com.

8 октября утром примерно в 06:00 на автодорожном участке Крымского моста было подорвано грузовое авто. По причине взрыва произошло частичное обрушение двух пролетов моста через Керченский пролив.

Некоторое время спустя из ФСБ РФ поступила информация о том, что теракт организовало украинское ГУ разведки Министерства обороны, а именно его служащие и агентура.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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