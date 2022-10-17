В Москве поместили под стражу виновных в теракте на мосту через Керченский пролив

Данные обнародовало РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судебных органов.
Дмитрий Тяжелых, Александр Былин, а также Олег Антипов будут помещены под стражу до 8 декабря этого года.
8 октября утром примерно в 06:00 на автодорожном участке Крымского моста было подорвано грузовое авто. По причине взрыва произошло частичное обрушение двух пролетов моста через Керченский пролив.
Некоторое время спустя из ФСБ РФ поступила информация о том, что теракт организовало украинское ГУ разведки Министерства обороны, а именно его служащие и агентура.