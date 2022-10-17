Суд в Уфе прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сыне

«Суд принял решение о его удовлетворении и прекращении производства по уголовному делу в отношении Дарьи Сорокиной, обвиняемой в совершении преступления. предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, за примирением сторон», — говорится в пресс-релизе.
Ходатайство удовлетворили, так как виновница ДТП полностью возместила вред от преступления и принесла извинения потерпевшему. Кроме того, суд учел, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, а также положительную характеристику обвиняемой, ее полное признание вины и раскаяние, а также наличие у нее малолетнего ребенка.
Между тем прокуратура намерены обжаловать прекращение этого уголовного дела. «Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, государственный обвинитель возражал против его удовлетворения. С учетом изложенного вынесенное судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке», — отметили в надзорном ведомстве.
28-летняя Дарья Сорокина, управлявшая автомобилем Nissan, при левом повороте с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора. В результате на месте погибли 29-летняя женщина и ее четырехлетний сын.