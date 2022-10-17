Суд в Уфе прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сыне

Ходатайство удовлетворили, так как виновница ДТП полностью возместила вред от преступления и принесла извинения потерпевшему. Кроме того, суд учел, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, а также положительную характеристику обвиняемой, ее полное признание вины и раскаяние, а также наличие у нее малолетнего ребенка.