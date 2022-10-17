Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тысяч хозяина собаки, покусавшей ребенка

Происшествие случилось в Учалинском районе республики еще в апреле, собака укусила мальчика за предплечье. Мать пострадавшего ребенка обратилась за защитой в надзорное ведомство.
В прокуратуре пришли к выводу, что владелец собаки был обязан обеспечить безопасность окружающих, однако не сделал этого. Надзорное ведомство заявило иск о взыскании компенсации за причиненный ребенку моральный вред. Суд обязал ответчика выплатить пострадавшему мальчику 15 тыс. рублей.
Помимо этого хозяина собаки оштрафовали на 4 тыс. рублей за нарушение требований общественного порядка при обращении с животными.