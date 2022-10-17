Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тысяч хозяина собаки, покусавшей ребенка

В прокуратуре пришли к выводу, что владелец собаки был обязан обеспечить безопасность окружающих, однако не сделал этого. Надзорное ведомство заявило иск о взыскании компенсации за причиненный ребенку моральный вред. Суд обязал ответчика выплатить пострадавшему мальчику 15 тыс. рублей.