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Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тысяч хозяина собаки, покусавшей ребенка

17 октября 06:22
Фото: 1MI
Пес набросился на 10-летнего ребенка во время утренней пробежки, сообщила прокуратуры Башкирии.

Происшествие случилось в Учалинском районе республики еще в апреле, собака укусила мальчика за предплечье. Мать пострадавшего ребенка обратилась за защитой в надзорное ведомство.

В прокуратуре пришли к выводу, что владелец собаки был обязан обеспечить безопасность окружающих, однако не сделал этого. Надзорное ведомство заявило иск о взыскании компенсации за причиненный ребенку моральный вред. Суд обязал ответчика выплатить пострадавшему мальчику 15 тыс. рублей.

Помимо этого хозяина собаки оштрафовали на 4 тыс. рублей за нарушение требований общественного порядка при обращении с животными.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Происшествия
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