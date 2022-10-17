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Российские работодатели отметили активность молодых сотрудников

17 октября 15:34
Фото: pxhere.com
Молодежь России стала не сильно целеустремленной, но весьма обучаемой за минувшие 9 лет. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Как передают nation-news.ru, согласно результатам опроса, работодатели назвали главной чертой молодых работников в возрасте до 25 лет ‑ активность. Такую характеристику дали 16% работодателей. А вот 9 лет назад основной чертой сотрудников молодого возраста была амбициозность. В настоящее время ее отметили только 9% работодателей.

Как считают участники исследования, российская молодежь сегодня отличается высокой степенью адаптивности и трудолюбием. Такие черты отметили 5% опрошенных. Помимо этого, работодатели выделили высокие навыки в IT-сфере и меньшую степень самоуверенности работников молодого возраста.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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