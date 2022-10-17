Российские работодатели отметили активность молодых сотрудников

Как передают nation-news.ru, согласно результатам опроса, работодатели назвали главной чертой молодых работников в возрасте до 25 лет ‑ активность. Такую характеристику дали 16% работодателей. А вот 9 лет назад основной чертой сотрудников молодого возраста была амбициозность. В настоящее время ее отметили только 9% работодателей.