Российские работодатели отметили активность молодых сотрудников

Как передают nation-news.ru, согласно результатам опроса, работодатели назвали главной чертой молодых работников в возрасте до 25 лет ‑ активность. Такую характеристику дали 16% работодателей. А вот 9 лет назад основной чертой сотрудников молодого возраста была амбициозность. В настоящее время ее отметили только 9% работодателей.
Как считают участники исследования, российская молодежь сегодня отличается высокой степенью адаптивности и трудолюбием. Такие черты отметили 5% опрошенных. Помимо этого, работодатели выделили высокие навыки в IT-сфере и меньшую степень самоуверенности работников молодого возраста.