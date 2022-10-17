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Первую онлайн-сделку по покупке квартиры в ипотеку провели в Нижегородской области

17 октября 10:27
Фото: google.com
Первую сделку по продаже объекта недвижимости на ипотечные средства в онлайн-режиме провели в Нижегородской области. В группе компаний “Каркас Монолит” сообщили, что клиент приобрел квартиру в ЖК “КМ Анкудиновский Парк”, ни разу не посетив ни банк, ни офис застройщика.

Ипотека была оформлена в банке “Тинькофф” в рамках государственной программы «Господдержка-2020». Покупка жилья в ипотеку в онлайн-формате предполагает ряд этапов, пишет newsnn.ru.

Застройщик знакомит клиента с каталогом планировочных решений квартир, которые выставлены на продажу. Потенциальным покупателям, предпочитающим детально оценить отделку объекта недвижимости, предложат 3D-шоурум.

Далее квартиру нужно забронировать. Бронь действует на протяжении пяти дней, и в течение этого периода остается неизменной стоимость жилья, заявленная изначально. Связаться со специалистами из отдела продаж для бронирования можно также дистанционно, оставив заявку на сайте, в мессенджере, а также по аудио- или видеозвонку.

Всю запрашиваемую информацию клиент получит в электронном виде: фотографии ЖК и выбранной им квартиры, планировочные решения, презентации и даже видео процесса строительных работ.

Затем банк должен одобрить ипотеку, и назначают дату сделки. Банк “Тинькофф” одобряет кредиты за считаные минуты. Страхование оформляют при этом исключительно по желанию, и на конечную величину процентной ставки это не повлияет никоим образом.

Итак, банк одобрил ипотеку, и вся необходимая для проведения сделки документация готова. На этом этапе клиент детально изучает все положения договора долевого участия, подтверждает факт проведения оплаты и ставит свою подпись. Менеджер компании-застройщика будет сопровождать клиента на каждом из этапов – от момента бронирования жилья до подписания документов. Благодаря этому исключены ошибки и трудности с оформлением необходимых для покупки квартиры документов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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