Первую онлайн-сделку по покупке квартиры в ипотеку провели в Нижегородской области

Итак, банк одобрил ипотеку, и вся необходимая для проведения сделки документация готова. На этом этапе клиент детально изучает все положения договора долевого участия, подтверждает факт проведения оплаты и ставит свою подпись. Менеджер компании-застройщика будет сопровождать клиента на каждом из этапов – от момента бронирования жилья до подписания документов. Благодаря этому исключены ошибки и трудности с оформлением необходимых для покупки квартиры документов.