На 8 лет колонии осудили участника ограбления вдовы Градского

Умеджон Жабборов, гражданин Таджикистана, получил наказание в виде 8 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Жабборов обвинен в разбое в составе организованной группировки преступников, совершенном с целью присвоения чужого имущества в особо крупном размере. Такое преступление предусматривается пунктами «а», «б» части 4 статьи 162 УК Российской Федерации.