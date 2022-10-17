На 8 лет колонии осудили участника ограбления вдовы Градского

Умеджон Жабборов, гражданин Таджикистана, получил наказание в виде 8 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Жабборов обвинен в разбое в составе организованной группировки преступников, совершенном с целью присвоения чужого имущества в особо крупном размере. Такое преступление предусматривается пунктами «а», «б» части 4 статьи 162 УК Российской Федерации.
По данным RT, полученным от источника в полиции, подозреваемый уже получал уголовное наказание за дачу взятки сотруднику органов охраны правопорядка.
16 января в сети появилась информация об ограблении в Подмосковье вдовы певца Градского. Ущерб, нанесенный пострадавшей, составил около 100 млн рублей.