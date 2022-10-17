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На 8 лет колонии осудили участника ограбления вдовы Градского

17 октября 11:04
Фото: piqsels.com
Под Москвой Наро-Фоминский суд вынес обвинительный приговор в виде 8 лет и 2 месяцев колонии грабителю, посягнувшему на имущество вдовы музыканта Александра Градского. Информацию предоставило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебных органов.

Умеджон Жабборов, гражданин Таджикистана, получил наказание в виде 8 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Жабборов обвинен в разбое в составе организованной группировки преступников, совершенном с целью присвоения чужого имущества в особо крупном размере. Такое преступление предусматривается пунктами «а», «б» части 4 статьи 162 УК Российской Федерации.

Известно, что грабитель полностью признал собственную вину, – пишет Russian.rt.com.

По данным RT, полученным от источника в полиции, подозреваемый уже получал уголовное наказание за дачу взятки сотруднику органов охраны правопорядка.

16 января в сети появилась информация об ограблении в Подмосковье вдовы певца Градского. Ущерб, нанесенный пострадавшей, составил около 100 млн рублей.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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