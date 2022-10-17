Машины на Советской площади, запас сахара и самая холодная зима

Кировский суд Уфы принял решение о прекращении резонансного дела в отношении 28-летней уфимки, которая ранее насмерть сбила на своем внедорожнике мать с ребенком. Напомним, инцидент произошёл в июле этого года. Дарья Сорокина, будучи за рулем авто, отвлеклась на своего ребенка, в результате чего по неосторожности совершила наезд на женщину и ребенка, которые в этот момент переходили дорогу. Отмечается, что делопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон. Так, виновница ДТП полностью возместила вред от преступления и принесла извинения потерпевшему. Кроме того, суд учел, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, а также положительную характеристику обвиняемой, ее полное признание вины и раскаяние, а также наличие у нее малолетнего ребенка.