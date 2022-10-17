Машины на Советской площади, запас сахара и самая холодная зима

С необычным заявлением сегодня выступил глава республики Радий Хабиров. Так, в ходе оперативного совещания в правительстве республики 17 октября глава Башкирии поделился своими ожиданиями о зиме в этом году. «Я по понятным причинам, честно вам скажу, жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время. Мы-то выдержим», высказался региональный руководитель. Также Хабиров отметил, что системы должны быть готовы к наступлению зимы и поручил следить за тем, чтобы в республике не было «перетопов».
Также в ходе сегодняшнего совещания глава республики высказался о предстоящем праздновании Нового года. Радий Хабиров запретил руководителям муниципалитетов закупать ту или иную праздничную атрибутику, иллюминацию и прочее. По словам руководителя региона, в настоящий момент все ресурсы должны быть направлены на развитие экономики и поддержку семей мобилизованных. Отметим, что Радий Хабиров также дал руководителям региональных предприятий рекомендации о проведении корпоративов в этом году, добавив, что компаниям предложат отнестись к проведению праздников «мудро».
Тем временем в социальных сетях региональных органов и представителей власти настоящий шквал из обращений жён мобилизованных. Женщины настаивают на том, что их партнеров, с которыми они совместно воспитывают трёх и более детей, мобилизовали с нарушениями действующего законодательства. Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более в возрасте до 16 лет. Ситуацию прокомментировали в администрации главы Башкирии, сообщив, что в данном случае необходимо дождаться публикации документа на официальных порталах правовой информации.
Радий Хабиров высказался о том, что в республике необходимо иметь запас сахара на случай «непредвиденных колебаний». Глава республики подчеркнул, что «наш рынок всегда должен быть наполнен сахаром». Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее на фоне ажиотажного спроса среди жителей республики фиксировался дефицит сахарного песка в торговых сетях. Многих также возмутили цены на сахар, которые в тот момент выросли в несколько раз.
Кировский суд Уфы принял решение о прекращении резонансного дела в отношении 28-летней уфимки, которая ранее насмерть сбила на своем внедорожнике мать с ребенком. Напомним, инцидент произошёл в июле этого года. Дарья Сорокина, будучи за рулем авто, отвлеклась на своего ребенка, в результате чего по неосторожности совершила наезд на женщину и ребенка, которые в этот момент переходили дорогу. Отмечается, что делопроизводство было прекращено в связи с примирением сторон. Так, виновница ДТП полностью возместила вред от преступления и принесла извинения потерпевшему. Кроме того, суд учел, что преступление было совершено впервые и по неосторожности, а также положительную характеристику обвиняемой, ее полное признание вины и раскаяние, а также наличие у нее малолетнего ребенка.
В Уфе в течение нескольких дней пройдут массовые проверки среди водителей такси. Внимание в рамках мероприятий уделят как наличию соответствующих документов, так и техническому состоянию транспорта и самих водителей — речь идёт о соблюдении режима труда и отдыха. Меж тем Радий Хабиров призвал чиновников контролировать, чтобы автомобилисты не заезжали на Советскую площадь. Глава республики отметил, что ранее автомобили все же заезжали на площадь, однако сейчас это недопустимо.