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Хабиров запретил шумное празднование Нового года в этом году

17 октября 08:37
Фото: 1MI
В этом году они должны будут обойтись «тем, что есть», сообщил он на совещании в правительстве в понедельник, 17 октября.

«Пересмотрите бюджеты в этой части. Ничего нового не закупаете: если была какая-то архитектурная подсветка на Новый год, — вот то, что есть, — это поставьте. Ничего нового делать не надо. Никаких новых елок. Я запрещаю все покупать для праздника материальные какие-то объекты. Все у вас есть. Если что-то устарело — почините и поставьте», — заявил глава Башкирии.

Он отметил, что сейчас это критически важно, поскольку есть «другие задачи». К их числу Хабиров отнес развитие экономики и поддержку семей мобилизованных. Все ресурсы необходимо направить на эти цели, отметил глава региона.

«Не умрем, проведем [праздник] в хорошем настроении», — сказал он.

Ограничить новогодние траты будут рекомендовать и крупным республиканским предприятиям. Глава региона подчеркнул, что запрещать корпоративы никто не собирается, но компаниям предложат отнестись к проведению праздников «мудро» — например, не приглашать на них артистов. «Хотите, берите гармошку и пойте сами», — предложил он.

Разработать специальный документ — рекомендации предприятиям по проведению новогодних праздников — Хабиров поручил главе своей администрации Максиму Забелину.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Общество
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