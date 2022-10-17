Хабиров запретил шумное празднование Нового года в этом году

«Пересмотрите бюджеты в этой части. Ничего нового не закупаете: если была какая-то архитектурная подсветка на Новый год, — вот то, что есть, — это поставьте. Ничего нового делать не надо. Никаких новых елок. Я запрещаю все покупать для праздника материальные какие-то объекты. Все у вас есть. Если что-то устарело — почините и поставьте», — заявил глава Башкирии.