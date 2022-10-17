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Глава Башкирии поручил чиновникам дожимать вопрос с «Дюртюлимелиоводстрой»

17 октября 07:49
Фото: слайд
Ранее жители Башкирии неоднократно жаловались на то, что регоператор не убирает мусор, а населенные пункты превращаются в настоящие свалки.

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава региона поручил подчиненным довести до конца работу ситуацию с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой».

— Дожимайте этот вопрос. Только не затягивайте. Тот, кто не хочет нормально работать в республике, работать не должен, — Радий Хабиров.

В свою очередь министр природопользования и экологии Башкирии заявил, что в третьем квартале ведомством совместно с прокуратурой была проведена комплексная проверка.

— 13 октября в Минэкологии республики от прокуратуры РБ поступило требование о проведение комплексной проверки «Дюртюлимелиоводстрой». После завершения комплексной проверки мы примем процессуальное решение, — заявил министр.

Напомним, что «довести до конца» историю с регоператором Хабиров поручал также летом.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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