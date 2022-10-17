Глава Башкирии напомнил о 30 мерах соцподдержки семьям мобилизованных

— 11 октября я подписал распоряжение о плане мероприятий по оказанию содействий семьям граждан из республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей Украины. Это 30 мер дополнительной поддержки, Радий Хабиров.