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Глава Башкирии напомнил о 30 мерах соцподдержки семьям мобилизованных

17 октября 07:21
Фото: 1MI
В связи с этим Хабиров дал поручение главе Минтруда Башкирии.

Сегодня, 17 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства глава Башкирии напомнил о 30 мерах соцподдержки семьям мобилизованных.

— 11 октября я подписал распоряжение о плане мероприятий по оказанию содействий семьям граждан из республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей Украины. Это 30 мер дополнительной поддержки, Радий Хабиров.

Кроме того, глава региона поручил министру семьи, труда и соцзащиты Ленаре Хакимовой, довести данную информацию до граждан - «прям объясняйте постоянно», — заявил Хабиров.

#Новости#3#Элина Сайфранова#Общество
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