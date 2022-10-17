Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Башкирии за последние 20 лет

В 2024 году будет отмечать 450-летний юбилей столица республики – Уфа. К этой дате решено приурочить возведение и благоустройство парков, скверов, общественных пространств и автомобильных дорог. Запланировано также строительство моста через реку Белую в направлении Кузнецовского Затона. До 2027 года там появится и сопутствующая транспортная инфраструктура, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».