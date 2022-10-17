Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Башкирии за последние 20 лет

В исследовании участвуют россияне в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие все регионы страны. В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня Башкортостан. За минувшее 20-летие в республике произошло много изменений к лучшему, пишет nashgorod.ru.
Башкортостан занимает лидирующую позицию по уровню инвестиционной привлекательности. Интерес к региону со стороны потенциальных инвесторов в значительной степени вырос в условиях санкционного давления с появлением в нем особой экономической зоны «Алга».
Реализация нового инвестиционного проекта, у которого отсутствуют аналоги в РФ, предусматривает строительство предприятия для выпуска рибофлавина (витамина В2). Суммарная ежегодная мощность завода будет достигать 900 тонн продукции. Бизнес-план предполагает старт проекта уже в текущем году. В эксплуатацию объект планируют ввести в четвертом квартале 2024 года. Общую сумму инвестиций в реализацию проекта специалисты оценили в 1,4 миллиарда рублей.
В республике открыли комплекс «Акбузат» – единственный в Российской Федерации ипподром, где есть крытый конноспортивный манеж, а также установлена четырехуровневая трибуна. Хоккеисты клуба «Салават Юлаев» в 2007 году начали проводить матчи на «Уфа-Арене». В этот объект вложили 80 миллионов долларов. В многофункциональном Дворце спорта состоялся матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола и провели VI Всемирную фольклориаду.
Жители Башкортостана гордятся своим геопарком «Янган-Тау», на территории которого располагается свыше двух десятков геологических объектов. Три из них – международного уровня. Созданный в 2017 году «Янган-Тау» первым в нашей стране вошел в список геопарков ЮНЕСКО. Речь идет о чрезвычайно важном статусе для объекта, поскольку это предполагает поддержку народных промыслов, защиту экологии и существенный рост туристических потоков.
В 2024 году будет отмечать 450-летний юбилей столица республики – Уфа. К этой дате решено приурочить возведение и благоустройство парков, скверов, общественных пространств и автомобильных дорог. Запланировано также строительство моста через реку Белую в направлении Кузнецовского Затона. До 2027 года там появится и сопутствующая транспортная инфраструктура, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».