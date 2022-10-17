Белый лебедь советской эстрады

По словам однокурсницы Евгения Мартынова, народной артистки Украины Алины Коробко, он мог играть на всех инструментах: «То ли садился за рояль, аккордеон, брал в руки кларнет или саксофон. На любом инструменте играл!» По ее словам, Мартынов был очень жизнерадостный, веселый, талантливый. Ко всем шел с открытым сердцем и душой. «Пришел он и ко мне и предложил исполнить написанную им новую песню! Женя начал играть свою «Балладу о матери». Но тогда я сказала Жене, что, к сожалению, эту песню в свой репертуар взять не могу», – вспоминает Алина Коробко. Тогда она сказала композитору, что для такой песни ему нужно искать саму Софию Ротару. Ведь только та сможет донести всю ее глубину и проникновенный смысл. Через несколько лет именно так и случилось.