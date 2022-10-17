16-летняя пловчиха и лыжница с тугоухостью мечтает попасть на Олимпиаду

Для Альбины Курмаевой, героини проекта #безграничные_возможности2022, известный слоган «Спорт — это жизнь» стал личным девизом. Благодаря спортивным достижениям Альбина стала той, кого знают и любят все, с кем ее сводит жизнь –открытой, улыбчивой и уверенной в себе девочкой.
Начиналось все в далеком 2006-м году с простых прогулок по лесу на лыжах вместе с мамой, а ныне и тренером девочки Гульнарой Александровной, и общеразвивающих занятий в бассейне. Однако, очень быстро эти нехитрые развлечения стали настоящим призванием. Тренеры заметили таланты Альбины и сделали всевозможное, чтобы их развить.
Мне нравится заниматься спортом, побеждать. Спорт мне помогает бытьцелеустремленной, иметь силу воли и выдержку, укрепляет здоровье, расширяет круг общения. Я считаю, что упорство помогает преодолевать любыепреграды, — признается Альбина.
В копилке достижений нашей героини есть награды всероссийских чемпионатов и по плаванию, и по лыжным гонкам.
В прошлом, 2021-м году, Альбина выполнила норматив Мастера Спорта по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 31.55 сек, заняв первое место на Первенстве России, а также привезла из Саранска серебряную и две бронзовых награды Чемпионата России.
А в 2022-м удостоилась серебряной медали на Чемпионате России по спорту глухихв лыжных гонках и целых трех золотых на Чемпионате республики Башкортостан по плаванию среди глухих.
Свои победы Альбина считает результатом работы тренеров, упорного труда и поддержке мамы. Но мы-то знаем, что для успеха в спорте важен еще и сильный характер, позволяющий не пасовать перед трудностями. И, судя по результатам юной спортсменки, он у нее есть.
Сейчас Альбина Курмаева учится в 10 классе, а после окончания школы планирует поступать на обучение по направлению физической культуры, однако куда именно –она пока не решила.
Безусловно, наша героиня уже достигла впечатляющих результатов, но останавливаться она и не думает:
Я хочу стать мастером спорта по всем видам и попасть на Олимпийские игры.Иначе зачем еще заниматься спортом, если не мечтать, — улыбается девочка.
Спорт помогает Альбине чувствовать себя такой же как все, показывает, что она может достичь результатов, несмотря на физические ограничения. Как бы ей ни было трудно, девочка идет к своим целям, и они, одна за другой, покоряются талантливой спортсменке.
А для всех сомневающихся в своих силах вот бесплатный совет от нашей героини:
«Не бойтесь идти в спорт и развиваться в нем.»
Глядя на упорство и трудолюбие Альбины Курмаевой, не остается никаких сомнений втом, что в ближайшем будущем мы увидим её на Олимпийских играх. Остается только пожелать нашей героине новых спортивных достижений и ярких побед.