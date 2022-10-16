В Уфе кавалер в беспамятстве пытался убить даму сердца, однако бывший спас любимую

Завершилось следствие в отношении 43-летнего жителя города Уфы, которому теперь уже предъявлено обвинение в покушение на убийство, которое тот в свою очередь даже не помнит. Однако несмотря на забывчивость уже обвиняемого уфимца у следствия есть своя версия произошедшего.
Буквально накануне, 12 октября в собственном жилище герой повествования ругался со своей возлюбленной, которая намеревалась уйти от партнера. Пикантности ситуации добавляло не только состояние алкогольного опьянение, но и наличие в квартире бывшего сожителя дамы. Однако он в этой истории сыграл немаловажную роль.
После заявления женщины о выходе из отношений, обвиняемый в порыве ревности взялся за нож и ударил им женщину в шею. После столь опрометчивого поступка он намеревался скрыться. однако присутствовавший рядом бывший сожитель пострадавшей уйти ему не дал, а буквально «вырубил» соперника. Он же вызвал на место скорую, благодаря усилиям медиков жертва и осталась жива.
Как уже сообщалось выше, вины в содеянном обвиняемый не признал по причине того, что не помнит этих событий, остается вероятность того, что картину событий он сможет восстановить находясь под стражей, куда его определил суд по ходатайству следователя.