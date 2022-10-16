В Уфе кавалер в беспамятстве пытался убить даму сердца, однако бывший спас любимую

После заявления женщины о выходе из отношений, обвиняемый в порыве ревности взялся за нож и ударил им женщину в шею. После столь опрометчивого поступка он намеревался скрыться. однако присутствовавший рядом бывший сожитель пострадавшей уйти ему не дал, а буквально «вырубил» соперника. Он же вызвал на место скорую, благодаря усилиям медиков жертва и осталась жива.