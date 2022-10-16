Обшить и забыть: как в родном для Хабирова городе могут уничтожить редкую мозаику

«Художники-монументалисты из Ленинграда привезли мешками смальту: очень красивые брусочки небесно-голубого, желтого, лимонного, оранжевого, рубинового цвета. Я стоял в зале и наблюдал за ними, мне было интересно. Мозаику собирали квадратами на основу, потом переносили на стену. Сверху она тоже была закрыта бумагой, чтобы не осыпалась, и сначала на стене не было видно, что там. Потом бумагу убирали, и появлялась красивая картина», — рассказал эксперт.