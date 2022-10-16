Обшить и забыть: как в родном для Хабирова городе могут уничтожить редкую мозаику

Привлечь внимание к проблеме попытался житель Ишимбая Дмитрий Никулочкин. В комментариях под постом на странице Радия Хабирова он попросил помочь сохранить мозаику. Дворец спорта — место, хорошо знакомое главе региона: когда-то он сам тренировался в этом здании.
Сейчас мозаичное панно повреждено — это последствия предыдущего ремонта фасада, предполагает Дмитрий. В 2000 году здание наглухо обшили сайдингом, во время работ, вероятно, пострадал декор.
В этом году сайдинг демонтировали, и перед горожанами вновь открылась мозаичная картина — гимнастки, фехтовальщик, лучник, а в центре — спортсмен с олимпийским факелом.
Однако, по данным местных жителей, любоваться панно можно будет не долго: по их мнению, скоро фасад утеплят и снова наглухо закроют сайдингом. При этом жители считают, что мозаика будет окончательно потеряна.
«Посмотрите на эту красоту, пока её не уничтожили!», — обратился к землякам ишимбаец Дмитрий Никулочкин.
Несмотря на то, что монументальному панно нанесены повреждения, большая часть мозаики сохранилась, и ее можно восстановить, считает Никулочкин.
«Наверное, только в Ишимбае такое отвратительное отношение к культуре и искусству…», — констатирует он.
В советские годы здания часто украшали картинами из смальты: некоторые монументальные панно до сих пор «живы». На них предстают люди труда: шахтеры, сталевары, монтажники-высотники, доярки, — а также спортсмены и счастливые советские дети.
Дмитрий отмечает, что подобное отношение к мозаикам демонстрируют власти не во всех городах. Например, при ремонте Дворца культуры и спорта в Оренбурге ее сохранили. В Стерлитамаке во время реставрации городского дворца культуры монументальное панно в верхней части здания тоже оставили.
«Разноцветные кусочки смальты нас, детей, завораживали. Мы все пытались отковырять со стены какой-нибудь из кусочков, но это было практически нереально. Иногда брусочки сами выпадали из картины, найти такой элемент было счастьем», — вспоминает жительница города Елена Артюхова.
Художник Геннадий Немчинов помнит, как создавали мозаику.
«Художники-монументалисты из Ленинграда привезли мешками смальту: очень красивые брусочки небесно-голубого, желтого, лимонного, оранжевого, рубинового цвета. Я стоял в зале и наблюдал за ними, мне было интересно. Мозаику собирали квадратами на основу, потом переносили на стену. Сверху она тоже была закрыта бумагой, чтобы не осыпалась, и сначала на стене не было видно, что там. Потом бумагу убирали, и появлялась красивая картина», — рассказал эксперт.
Панно на стене Дворца спорта в Ишимбае достаточно сильно пострадало — вероятно, из-за конденсата, который скапливался под сайдингом, предполагает художник. Когда его закрывали в первый раз, потери были еще не так существенны. Но за долгие годы мозаика продолжала разрушаться. Ее восстановление потребует достаточно серьезного финансирования: нужно купить и завезти смальту, найти специалистов по монументальному искусству, оплатить их труд.
Если в Советском Союзе такие задачи могли решаться, то сейчас вероятность того, что спасти мозаику получится, слишком мала, считает он.
Подобные решения, принятые по отношению к искусству СССР, — не редкость в Ишимбае. В городских зданиях уничтожили фрески советского времени и даже раскрасили в разные цвета скульптурную группу на улице Ленина. Все, что остается делать местным жителям, — фотографировать «Ишимбай уходящий» и, глядя на эти снимки, помнить, каким он был.
Для большинства ишимбайцев, которые успели пожить в Советском Союзе, декоративная мозаика — ценность. Это подтверждают итоги опроса, инициированного активистами в соцсети — более 84% проголосовавших считают, что историю нужно помнить и чтить.
Мозаика как элемент монументального декора зданий — практически утраченное искусство, констатирует активистка «Архзащиты» Кристина Абрамичева.
«Те масштабные мозаики, которые остались в Уфе и других городах Башкирии, можно пересчитать по пальцам. Есть случаи, когда эти „полотна“, созданные из мельчайших кусочков смальты, полудрагоценных и отделочных камней, становятся предметом охраны сами по себе, независимо от здания, которое они украшают. В Уфе республике таких прецедентов нет, поэтому к мозаикам относятся варварски, они оказываются полностью в руках тех, кто владеет зданием», — говорит она.
Уникальный декор советского периода часто сбивают, закрывают сайдингом, завешивают рекламой, оставляют со множеством утрат.
«У многих из них известны авторы — заслуженные и известные художники, гордость нашей республики, например, в Уфе много мозаик Петра Храмова, Александра Пантелеева и авторских коллективов художников. Совершенно очевидно, что такие памятники истории и искусства независимо от их идеологического содержания нужно сохранять, как и другие объекты культурного наследия республики. Они придают городу уникальность, разнообразят архитектурный ландшафт и интересны для туристов», — считает она.
Член СПЧ при главе Башкирии, председатель регионального ВООПиК Эльза Маулимшина отмечает, что большинство мозаик в городах Башкирии были уничтожены или повреждены. Поскольку они не признаны предметами архитектурного наследия, защитить их не представляется возможным. И все зависит от властей: захотят сохранить — сохранят. Но чаще при ремонте декоративные панно нередко повреждают — так совсем недавно произошло с мозаикой на фасаде Театра кукол в Уфе.
Восстановление таких образцов монументального искусства — тоже достаточно сложная задача, поскольку специалистов, которые могли бы это сделать, нет.
«В основном мозаики сохранились в городах, где еще не прошел комплексный ремонт, а это единичные случаи. К сожалению, обшитые сайдингом здания теряют индивидуальность. В Самаре, например, мозаики сохранили в виде фото, собрали их и издали красочный альбом. В некоторых городах декоративные панно стараются оставить и даже проводят исследования, посвященные советскому монументальному искусству, но это — редкость.
Mkset обратился к муниципальным властям с просьбой прокомментировать ситуацию, в настоящее время ответ на запрос не поступил.
Между тем в соцсетях глава Ишимбая Ильшат Шакиров сообщил, что восстановить мозаику невозможно. Еще в 2000 году во время капремонта здания специалисты обнаружили трещину в стене, на которой выложено панно.
«Для предотвращения дальнейшего повреждения стены трещина была стянута металлической конструкцией. К сожалению, мозаика потеряла свой первозданный вид и сегодня реконструкции не подлежит, так как может повлечь за собой дальнейшее повреждение несущей конструкции здания. Однако в 2023 году планируется капитальный ремонт бассейна спортивной школы, где мозаика также является центральным элементом и будет обязательно сохранена», — пообещал он.
В администрации Радия Хабирова, «родного» Ишимбаю человека, на вмешательство которого так рассчитывают защитники мозаики, вопрос взяли в работу, но результаты ее пока неизвестны.