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МЧС предупредило жителей Башкирии о вероятных неприятностях на дорогах и тумане

16 октября 12:01
Фото: 1MI
Конкретные рекомендации о том как обезопасить себя во время тумана как водителям так и пешеходам дали в пресс-службе МЧС по Башкирии 16 октября.

Погода в Башкирии по данным МЧС начнет портиться уже совсем скоро, вечером 16 октября. В целом по республике существенных осадков не ожидается и лишь по северо-востоку Башкирии возможны небольшие дожди. Однако ночью помимо минусовой температуры в Башкирию придет и туман, о его опасности отдельно рассказали в МЧС по Башкирии и напомнили о том, какими последствиями может быть чревато данное явление природы.

Туман снизит видимость до 500 метров или и того меньше. В связи с надвигающимся явлением в МЧС порекомендовали и пешеходам и водителям быть начеку и соблюдать внимательность, тем же гражданам, которые имеют в анамнезе сердечно сосудистые или же астматические заболевания рекомендовано при тумане не выходить из дома.

Пешеходам также рекомендовано проявлять еще большую бдительность при переходе дорог и пешеходных переходов, водителям же в ведомстве рекомендуют снизить скорость и избегать маневров на дороге, и разумеется соблюдать правила дорожного движения.

#Новости#1#Ирина Деревянчук#Общество
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