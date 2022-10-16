МЧС предупредило жителей Башкирии о вероятных неприятностях на дорогах и тумане

Погода в Башкирии по данным МЧС начнет портиться уже совсем скоро, вечером 16 октября. В целом по республике существенных осадков не ожидается и лишь по северо-востоку Башкирии возможны небольшие дожди. Однако ночью помимо минусовой температуры в Башкирию придет и туман, о его опасности отдельно рассказали в МЧС по Башкирии и напомнили о том, какими последствиями может быть чревато данное явление природы.