К 450-летию Уфы в Сипайлово готовятся реконструировать рынок «Гагаринский»

В Октябрьском районе Уфы, а именно в Сипайлово, в скором времени может быть реконструирован еще один крупный объект. Одним из подарков уфимцам к 450-летнему юбилею столицы уже стал реконструированный парк Кашкадан, накануне же речь зашла о реконструкции крупного торгового объекта — торгово-сервисного комплекса «Гагаринский» расположенного на одноименной улице.
Речь о реконструкции ТСК велась и ранее, обсуждали перспективу реконструкции рынка на «Предпринимательском часе», идея получила развитие и в минувшую пятницу в администрации Октябрьского района обновление рынка и прилегающей к нему территории обсуждали уже в формате рабочего совещания, продемонстрировав и концепцию проекта. Продумана в ней как эстетическая составляющая, так и функциональная.