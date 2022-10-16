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К 450-летию Уфы в Сипайлово готовятся реконструировать рынок «Гагаринский»

16 октября 05:14
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы
О разработанной концепции проекта рассказали на странице районной администрации в соцсетях.

В Октябрьском районе Уфы, а именно в Сипайлово, в скором времени может быть реконструирован еще один крупный объект. Одним из подарков уфимцам к 450-летнему юбилею столицы уже стал реконструированный парк Кашкадан, накануне же речь зашла о реконструкции крупного торгового объекта — торгово-сервисного комплекса «Гагаринский» расположенного на одноименной улице.

Речь о реконструкции ТСК велась и ранее, обсуждали перспективу реконструкции рынка на «Предпринимательском часе», идея получила развитие и в минувшую пятницу в администрации Октябрьского района обновление рынка и прилегающей к нему территории обсуждали уже в формате рабочего совещания, продемонстрировав и концепцию проекта. Продумана в ней как эстетическая составляющая, так и функциональная.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Город
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