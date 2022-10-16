К 450-летию Уфы в Сипайлово готовятся реконструировать рынок «Гагаринский»

В Октябрьском районе Уфы, а именно в Сипайлово, в скором времени может быть реконструирован еще один крупный объект. Одним из подарков уфимцам к 450-летнему юбилею столицы уже стал реконструированный парк Кашкадан, накануне же речь зашла о реконструкции крупного торгового объекта — торгово-сервисного комплекса «Гагаринский» расположенного на одноименной улице.