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В Башкирии водитель сбил двух женщин на проезжей части

15 октября 08:48
Фото: 1MI
Двое женщин были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции.

Вечером 14 октября в Иглинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две местные жительницы 48 и 49 лет. Как пишет в своем телегам-канале глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, обе женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

По словам водителя, одна из женщин лежала на проезжей части, а вторая пыталась ее поднять. Сейчас по факту ДТП начались разбирательства.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии подросток чуть не попал под поезд, пытаясь перебежать ЖД пути.

#Новости#1#Анастасия Денисенко#Происшествия
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