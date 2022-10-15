В Башкирии водитель сбил двух женщин на проезжей части

Вечером 14 октября в Иглинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две местные жительницы 48 и 49 лет. Как пишет в своем телегам-канале глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, обе женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.
По словам водителя, одна из женщин лежала на проезжей части, а вторая пыталась ее поднять. Сейчас по факту ДТП начались разбирательства.
Ранее мы писали о том, что в Башкирии подросток чуть не попал под поезд, пытаясь перебежать ЖД пути.